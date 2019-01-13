تعليم أرقام الساعة للتلاميذ

حاتم07
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لما كنا صغار كنا نعرف الساعة من 1 إلى 12
أطفالنا حاليا لايعرفون الساعة من ال 13:00 إلى 00:00
إليكم أبسط شرح يمكنكم تعليمه للطفل أو التلميذ
13 الثلاثة ناقص 2 تصبح 1
14 الأربعة ناقص 2 تصبح 2
15 الخمسة ناقص 2 تصبح 3
وهاكذا الى غاية
20:00 ناقص 2=18 مع حذف رقم 1
21:00 ناقص 2=19 مع حذف رقم واحد دائما
22:00 =10
23:00=11
00:00=12
وهكذا سيتعلم طفلك الساعة
ملاحظة هذي الفكرة تعلمتها لوحدي كي كنت صغير
أطفالنا حاليا لايعرفون الساعة من ال 13:00 إلى 00:00
إليكم أبسط شرح يمكنكم تعليمه للطفل أو التلميذ
13 الثلاثة ناقص 2 تصبح 1
14 الأربعة ناقص 2 تصبح 2
15 الخمسة ناقص 2 تصبح 3
وهاكذا الى غاية
20:00 ناقص 2=18 مع حذف رقم 1
21:00 ناقص 2=19 مع حذف رقم واحد دائما
22:00 =10
23:00=11
00:00=12
وهكذا سيتعلم طفلك الساعة
ملاحظة هذي الفكرة تعلمتها لوحدي كي كنت صغير