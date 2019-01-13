تعليم أرقام الساعة للتلاميذ

لما كنا صغار كنا نعرف الساعة من 1 إلى 12

أطفالنا حاليا لايعرفون الساعة من ال 13:00 إلى 00:00

إليكم أبسط شرح يمكنكم تعليمه للطفل أو التلميذ

13 الثلاثة ناقص 2 تصبح 1

14 الأربعة ناقص 2 تصبح 2

15 الخمسة ناقص 2 تصبح 3

وهاكذا الى غاية

20:00 ناقص 2=18 مع حذف رقم 1

21:00 ناقص 2=19 مع حذف رقم واحد دائما

22:00 =10

23:00=11

00:00=12

وهكذا سيتعلم طفلك الساعة

ملاحظة هذي الفكرة تعلمتها لوحدي كي كنت صغير