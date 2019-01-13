كيف تقدم نفسك باللغه الفرنسيه فى اقل من دقيقه

مصطفى الجمال
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كيف تقدم نفسك باللغه الفرنسيه فى الانترفيو Introduce your self in English
CV
من المشاكل التى تواجه الباحثين عن عمل وخصوصا الباحثين عن العمل فى مجال البترول هو اللغه الفرنسيه ومن الاسئله الشهيره التى تواجه الخريجين هى عرف نفسك بالفرنسيه او Se présenter en français
ومن النصائح التى لابد من الاستفاده منها وتعلمها هى
المظهر الحسن
مظهرك الحسن دليل على شخصيتك وكما يقولون الانطباع الاول يدوم فلابد من الاهتمام بمظهرك بدايه من شعرك المهندم وحزائك الامع وزيك الرسمى
الثقه بالنفس
عامل الثقه بالنفس من العوامل الاولى التى يحتاجها كل متقدم لوظيفه حيث تعطى الشخص الكثير من الجراءه للتعبير عن شخصيته كما يحلو له والتعبير عن كل مايمتلك من مهارات فالشخص الخجول او مهزوز الشخصيه يبدو عليه التوتر مما يجعله لايعرف مايقول او يتكلم به وهذا يبدو عليه
من الاخر تكلم مع الممتحن او مديرك كانه اخ لك معى اعطائه احترامه الكامل
وتاكدت انه تم قبولك لعمل الانترفيو بعد اطلاعهم على السيره الذاتيه الخاص بك فانتا بالفعل مقبول لهم وهم يحتاجونك
الان جاء الرد على سوال Introduce your self in France
ينبغى عليك معرفه ان هذا السوال المقصود منه التحدث عن حياتك العلميه والمهنيه وليس المقصود منه التحدث عن حياتك الشخصيه يعنى تتحدث عن الجامعه التى تخرجت منها واهم الكورسات والدورات التى اخدتها كما تتحدث عن بعض المجالات والتدريبات العلميه والرحلات العلميه التى ذهبت اليها واترك حديثك عن اولادك واسرتك وانتا تمتلك 2 ذكور واخر اناث من مايعتبر حشو من غير فائده الا اذا طلب منك هذا فى سوال اخر
والاجابه عن هذا السوال يكون كالاتى
Je m'appelle Mostafa El gammal, je suis ingénieur pétrolier et je suis diplômé de la faculté d'ingénierie, département du pétrole de l'université AL Azhar, au Caire, en 2014.
يعنى انا اسمى مصطفى الجمال انا مهندس بترول حديثى التخرج تخرجت من كليه الهندسه قسم هندسه البترول جامعه الازهر فى القاهره عام 2014
انتا كده تكلمت عن كل شى خاص بك وبجامعتك وسنه تخرجت تاتى الى القسم الثانى وهو التحدث عن الدورات والتدريبات التى حصلت عليها
Je passe l'été à m'entraîner dans des compagnies pétrolières telles
que la compagnie Khalda Petroleum, Agiba Petroleum Company
وتذكر الشركات التى تدربت فيها كامله او مايحلو لك
ثالثا ان كنت تعمل فى شركه من قبل اى لست حديث التخرج يجب عليك ذكر نبذه عنها ويكون كالاتى
Puis j'ai travaillé chez "X" en tant qu'ingénieur pétrolier puis j'ai rejoint la société "z" en tant qu'ingénieur boue
يعنى انا اشتغلت فى شركه مثلا واكتب اسم الشركه كمهندس بترول ثم التحق بشركه اخرى كمهندس للطفله
J'ai pris beaucoup d'expérience de cette société car j'étais responsable des plates-formes de l'entreprise
يعنى انا اخدت خبره كبيره من هذه الشركه حيث كنت مسئول عن كل البريمات الخاصه بالشركه
ثالثا عليك بذكر الكورسات او التدريبات التى اخدتها
J'ai obtenu le Forum international sur le contrôle des puits (IWCF), puis j'ai suivi un cours avancé sur la boue et la connexion à l'industrie pétrolière.
يعنى انا اخدت الشهاده الدوليه فى التحكم فى ابار النفط كما اخدت كورسات فى مجال الطفله وقياس الابار
J'ai hâte d'avoir une chance de trouver un emploi d'ingénieur pétrolier dans le secteur pétrolier et gazier
انا اتطلع للعمل والحصول على وظيفه كمهندس بترول فى مجال النفط والغاز الطبيعى
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