sami44
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نتائج قرعة ثمن النهائي لكأس الجزائر 2019
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر التي جرت وقائعها مساء اليوم بمركز الفندقة بعين البنيان عن المواجهات التالية:
اتحاد عنابة - أهلي برج بوعريريج.
مستقبل الرويسات - شباب قسنطينة.
مولودية وهران - نجم مقرة.
شباب بلوزداد- سريع المحمدية.
شبيبة بجاية - شباب بوقيراط.
أتلتيك بارادو - اتحاد الحراش.
أمل بوسعادة - وفاق سطيف الفائز منهما يستضيف اتحاد الجزائر.
نصر حسين داي - مولودية الجزائر.
المصدر جريدة الخبر