نتائج قرعة ثمن النهائي لكأس الجزائر 2019

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر التي جرت وقائعها مساء اليوم بمركز الفندقة بعين البنيان عن المواجهات التالية:

اتحاد عنابة - أهلي برج بوعريريج.

مستقبل الرويسات - شباب قسنطينة.

مولودية وهران - نجم مقرة.

شباب بلوزداد- سريع المحمدية.

شبيبة بجاية - شباب بوقيراط.

أتلتيك بارادو - اتحاد الحراش.

أمل بوسعادة - وفاق سطيف الفائز منهما يستضيف اتحاد الجزائر.

نصر حسين داي - مولودية الجزائر.