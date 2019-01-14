هل لأنتِ مستعدة للزواج....؟؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كثيرا ما يواجه المقبلات على الزواج مشكلة كبيرة وهى عدم معرفة إذا كن على استعداد بالفعل للاقبال على خطوة الزواج ام ان لا يزال المقبلات على الزواج فى حاجة الى المزيد من الوقت وفترة خطوبة اطول حتى يتأكدن تمام التاكد ان هن على اتم الاستعداد لتحقيق خطوةالزواج .



وللاسف هذه الحيرة التى تقع فيها المقبلات على الزواج تجعلهن غير قادرين على الأستمتاع بجمال فترة الخطوبة وفى نفس الوقت من الممكن ان يقدمن المقبلات على الزواج على خطوة الزواج وهن غير مستعدين لها فتقع مشاكل عديدة بعد الزواج هن في غنى عنها ولذلك دعونا اليوم نقدم عدة نصائح للمقبلات على الزواج ليتأكدن انهن مستعدات للاقبال على خطوة الزواج .





اولا: من اهم العلامات التى تدل ان الفتاة على استعداد تمام لاتمام خطوة الزواج هو شعور الفتاة انها قادرة على تحمل مسؤوليات الزواج ولذلك وقبل ان تقرر المقبلات على الزواج اتمام خطوة الزواج يجب ان يدركن المقبلات على الزواج ما هى مسؤوليات الزواج سواء المادية او النفسية فمشكلة معظم المقبلات على الزواج انهن يصدمن بعد الزواج بالمسؤوليات العديدة التى عليهن ان يتحملوها ولذلك قبل ان يقدمن المقبلات على الزواج على انهاء فترة الخطوبة واتمام الزواج يجب ان يتأكدن من قدرتهن على تحمل مسؤوليات الزواج .



ثانيا: الثقة هى اساس الزواج النجاح ولذلك من اهم العلامات التى توضح للمقبلات على الزواج انهن مستعدين لاتمام الزواج هو شعور الفتاة المقبلة على الزواج انها تثق فى خطيبها بدرجة كافية تسمح ببناء مؤسسة زواج قوية ولذلك عندما يشعرن المقبلات على الزواج بالثقة الى درجة كبيرة فى هذا الرجل الذى سوف يكملن معه باقى العمر وقتها تكون المقبلات على الزواج على اتم الأستعداد للوصول الى بر الزواج.



ثالثا: عادة ما تخشى المقبلات على الزواج من فكرة تغير نمط الحياة بعد الزواج والأستعداد لتقديم عدة تنازلات وتغير شكل الحياة ليتماشى مع حياة الزواج هنا عندما تشعر المقبلات على الزواج انهن قادرات على تغير اسلوب حياتهن وانهن مستعدات لتقديم عدة تنازلات فى شكل الحياة حتى تتماشى مع الزواج وقتها تكون المقبلات على الزواج على استعداد لاتمام الزواج .



رابعا: الزواج علاقة بين اثنين اختارا ان يكملا حياتهم معا وفترة الخطوبة هى فترة اختبار هؤلاء الطرفين لمعرفة اذا كانا على استعداد لسير مشوار الحياة معا ولذلك فان من اكثر العلامات التى تدل على الأستعداد للزواج هى شعور المقبلات على الزواج خلال فترة الخطوبة انها لا تستطيع رؤية حياتها بدون خطيبها وان مشوار الحياة التى رسمته لا يمكن اتمامه بدون خطيبها فاذا شعرت المقبلات على الزواج بهذا الاحساس فليعلمن انه حان الوقت لاتمام الزواج .



الاقدام على الزواج خطوة ليست هينة وتحتاج الى الكثير من التفكير ولذلك على المقبلات على الزواج الا يقدمن على خطوة الزواج الا بعد التاكد انهن على الاستعداد التام لاقامة زواج سعيد ويدوم طوال العمر .



ان شاء الله كل عرائس منتدانا يستفادو من هذا الموضوع

دمتن في رعاية الله

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