قصة قصيرة للعبرة

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

قصة قصيرة للعبرة

كان هناك رجل فقير
زوجته تصنع الزبدة و هو يبيعها في المدينة لاحدى البقالات
و كانت الزوجة تصنعها على شكل كرة وزنها كيلو
و هو يبيعها لصاحب البقالة و يشتري بثمنها حاجيات للبيت
و في احد الايام شك صاحب المحل بالوزن
فقام بوزن كل كرات الزبدة فوجدها 900 غرام للكرة
فغضب كثيرا على الفقير
و عندما حضر الفقير في اليوم الثاني
قابله بغضب و قال له لن اشتري منك يا غشاش
تبيعني الزبدة على انها كيلو و لكنها اقل ب 100 غرام للكرة
حينها حزن الفقير و انزل رأسه و قال
نحن يا سيدي لا نملك الميزان و لكني اشتريت منك كيلو من السكر و جعلته لي مثقال كي ازن به الزبدة

لذا احبابي تيقنو دائما ان
مكيالك يكال لك به
و ما تقدمه لغيرك يرد لك
هذه هي عدالة الله عزوجل


اتمنى ان يعجبكم موضوعي
دمتم في رعاية الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
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Algerie
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قصة معبرة
كما تدين تدان
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعلته في ميزان حسناتك
 
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