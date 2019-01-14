السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قصة قصيرة للعبرة
كان هناك رجل فقير
زوجته تصنع الزبدة و هو يبيعها في المدينة لاحدى البقالات
و كانت الزوجة تصنعها على شكل كرة وزنها كيلو
و هو يبيعها لصاحب البقالة و يشتري بثمنها حاجيات للبيت
و في احد الايام شك صاحب المحل بالوزن
فقام بوزن كل كرات الزبدة فوجدها 900 غرام للكرة
فغضب كثيرا على الفقير
و عندما حضر الفقير في اليوم الثاني
قابله بغضب و قال له لن اشتري منك يا غشاش
تبيعني الزبدة على انها كيلو و لكنها اقل ب 100 غرام للكرة
حينها حزن الفقير و انزل رأسه و قال
نحن يا سيدي لا نملك الميزان و لكني اشتريت منك كيلو من السكر و جعلته لي مثقال كي ازن به الزبدة
لذا احبابي تيقنو دائما ان
مكيالك يكال لك به
و ما تقدمه لغيرك يرد لك
هذه هي عدالة الله عزوجل
اتمنى ان يعجبكم موضوعي
دمتم في رعاية الله
قصة قصيرة للعبرة
كان هناك رجل فقير
زوجته تصنع الزبدة و هو يبيعها في المدينة لاحدى البقالات
و كانت الزوجة تصنعها على شكل كرة وزنها كيلو
و هو يبيعها لصاحب البقالة و يشتري بثمنها حاجيات للبيت
و في احد الايام شك صاحب المحل بالوزن
فقام بوزن كل كرات الزبدة فوجدها 900 غرام للكرة
فغضب كثيرا على الفقير
و عندما حضر الفقير في اليوم الثاني
قابله بغضب و قال له لن اشتري منك يا غشاش
تبيعني الزبدة على انها كيلو و لكنها اقل ب 100 غرام للكرة
حينها حزن الفقير و انزل رأسه و قال
نحن يا سيدي لا نملك الميزان و لكني اشتريت منك كيلو من السكر و جعلته لي مثقال كي ازن به الزبدة
لذا احبابي تيقنو دائما ان
مكيالك يكال لك به
و ما تقدمه لغيرك يرد لك
هذه هي عدالة الله عزوجل
اتمنى ان يعجبكم موضوعي
دمتم في رعاية الله