السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

قصة قصيرة للعبرة



كان هناك رجل فقير

زوجته تصنع الزبدة و هو يبيعها في المدينة لاحدى البقالات

و كانت الزوجة تصنعها على شكل كرة وزنها كيلو

و هو يبيعها لصاحب البقالة و يشتري بثمنها حاجيات للبيت

و في احد الايام شك صاحب المحل بالوزن

فقام بوزن كل كرات الزبدة فوجدها 900 غرام للكرة

فغضب كثيرا على الفقير

و عندما حضر الفقير في اليوم الثاني

قابله بغضب و قال له لن اشتري منك يا غشاش

تبيعني الزبدة على انها كيلو و لكنها اقل ب 100 غرام للكرة

حينها حزن الفقير و انزل رأسه و قال

نحن يا سيدي لا نملك الميزان و لكني اشتريت منك كيلو من السكر و جعلته لي مثقال كي ازن به الزبدة