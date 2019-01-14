سجل دخولك بصورة ديكور على دوقك

sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله
اعضاء منتدى منتدى اللمة الطيبين وبالخصوص زوار منتدى بيتي موهبتي (مهن والحرف)
اضع بين ايديكم اليوم موضوع قد يكون مفيدا للجميع ومنه نعرف دوق كل عضو في المنتدى
اي واحد يدخل الموضوع يدرج صورة لديكور من اختياره ديكور خارجي او داخلي
مطبخ صالون غرفة هول ممر شرفة حديقة مدخل بيت حمام سلالم
طلاء سيراميك ارضيات اسقف بلاكو بلاتر باركيه pvc رخام قرانيت او اي شيئ خاص بالديكور
حتى قطعة اثاث او رسمة على حائط
ليس شرطا ان تكون ملما بكل جوانب الديكور او خبيرا المهم ان تطلعنا على احساسك بالنسبة للصورة اللتي اعجبتك
الموضوع لكم كل واحد يدرج صورة على حسب دوقه
لا يهم ان تكون الصورة من تصويرك او من محرك قوقل
انتضر مشاركاتكم
سامي44
سامي44