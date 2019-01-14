سجل دخولك بصورة ديكور على دوقك

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,346
الإعجابات
3,304
النقاط
451
#1
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السلام عليكم ورحمة الله

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اعضاء منتدى منتدى اللمة الطيبين وبالخصوص زوار منتدى بيتي موهبتي (مهن والحرف)

اضع بين ايديكم اليوم موضوع قد يكون مفيدا للجميع ومنه نعرف دوق كل عضو في المنتدى

اي واحد يدخل الموضوع يدرج صورة لديكور من اختياره ديكور خارجي او داخلي

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مطبخ صالون غرفة هول ممر شرفة حديقة مدخل بيت حمام سلالم

طلاء سيراميك ارضيات اسقف بلاكو بلاتر باركيه pvc رخام قرانيت او اي شيئ خاص بالديكور

حتى قطعة اثاث او رسمة على حائط

ليس شرطا ان تكون ملما بكل جوانب الديكور او خبيرا المهم ان تطلعنا على احساسك بالنسبة للصورة اللتي اعجبتك

الموضوع لكم كل واحد يدرج صورة على حسب دوقه


لا يهم ان تكون الصورة من تصويرك او من محرك قوقل

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انتضر مشاركاتكم
سامي44
 
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