☼ الطريقة الشرعية لتبادل العملات وبيع الصرف

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإخواني الأعضاء والزوار الراغبين في تحقيق الصحة والشرعية على معاملاتهم بالمنتدى في تبادل العملات وصرفها؛أضع بين أيديكم رسالة قيّمة، شاملة ووافيةعلّنا نستفيد بما تضمّنته لتحقيق كما قلت الشرعية والصحة التامة على معاملاتنا من أخطر فساد لها... من الرّبا...هذا رابط الرسالة لقرائتها، تحميلها أو طباعتها، والعمل بها أهمّ... بارك الله فيكم وفي أموالكم ومعاملاتكم:علما انني راسلت كل من فالمنتدى لانبه لخطر الرباولكني لم اجد اذنا صاغية