☼ الطريقة الشرعية لتبادل العملات وبيع الصرف

zikozix
:: عضو منتسِب ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعضاء والزوار الراغبين في تحقيق الصحة والشرعية على معاملاتهم بالمنتدى في تبادل العملات وصرفها؛
أضع بين أيديكم رسالة قيّمة، شاملة ووافية
علّنا نستفيد بما تضمّنته لتحقيق كما قلت الشرعية والصحة التامة على معاملاتنا من أخطر فساد لها... من الرّبا...
هذا رابط الرسالة لقرائتها، تحميلها أو طباعتها، والعمل بها أهمّ... بارك الله فيكم وفي أموالكم ومعاملاتكم:
the-last.pdf
علما انني راسلت كل من فالمنتدى لانبه لخطر الربا
ولكني لم اجد اذنا صاغية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعضاء والزوار الراغبين في تحقيق الصحة والشرعية على معاملاتهم بالمنتدى في تبادل العملات وصرفها؛
أضع بين أيديكم رسالة قيّمة، شاملة ووافية
علّنا نستفيد بما تضمّنته لتحقيق كما قلت الشرعية والصحة التامة على معاملاتنا من أخطر فساد لها... من الرّبا...
هذا رابط الرسالة لقرائتها، تحميلها أو طباعتها، والعمل بها أهمّ... بارك الله فيكم وفي أموالكم ومعاملاتكم:
the-last.pdf
علما انني راسلت كل من فالمنتدى لانبه لخطر الربا
ولكني لم اجد اذنا صاغية