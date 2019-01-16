عقوبة ضرب الزوج لزوجته

أبو إبراهيم .

أبو إبراهيم .

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#1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلنا نعلم أن المرأة هي تلك الكائن الرقيق اللطيف ؛ وهل مثل هاته الكائنات تضرب أيها الجهال ؟

للأسف الشديد نجد من لا يبالي أبدا برقة المرأة وضعفها ، فيسلط عليها عضلاته بدون حياء ولا خجل ، أي رجولة هذه ؟

عقوبة أمثال هؤلاء لا يجب أن تخرج عن ثلاث :

أولا : الإعدام شنقا

ثانيا : الإعدام عن طريق قطع الرأس

ثالثا : تقطيعه إربا إربا ورميه في البحر

الموضوع للنقاش ، في رأيكم ، ما هي العقوبة المناسبة لأمثال هؤلاء ؟.
 
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