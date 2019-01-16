عقوبة ضرب الزوج لزوجته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كلنا نعلم أن المرأة هي تلك الكائن الرقيق اللطيف ؛ وهل مثل هاته الكائنات تضرب أيها الجهال ؟



للأسف الشديد نجد من لا يبالي أبدا برقة المرأة وضعفها ، فيسلط عليها عضلاته بدون حياء ولا خجل ، أي رجولة هذه ؟



عقوبة أمثال هؤلاء لا يجب أن تخرج عن ثلاث :



أولا : الإعدام شنقا



ثانيا : الإعدام عن طريق قطع الرأس



ثالثا : تقطيعه إربا إربا ورميه في البحر



الموضوع للنقاش ، في رأيكم ، ما هي العقوبة المناسبة لأمثال هؤلاء ؟.