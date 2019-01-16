السلام عليكم

أربعة بأربعة

أربعة يسود بها المرء: الأدب و العلم و العفة و الأمانة

أربعة ترفع الرجل و إن قل علمه : الحلم و التواضع و السخاء و حسن الخُلُق

أربعة تزيد ماء الوجه : الوفاء بالعهد و الكرم و و الكلام الطيب و طاعة الله عزوجل

أربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة و اللحاحة و العجب و التواني

أربعة لا بقاء لها : مودة الأشرار و البيت الذي ليس فيه تقدير و مال الحرام و الكسب الذي ليس معه تدبير

أربعة لا تُدرك بأربعة : الشباب بالخضاب و الغني بالمنى و البقاء بالدوام و الصحة بالبطانة

أربعة تؤكد المحبة : ترك الشقاق و حسن البشر و بذل البر و قصد الوفاء

أربعة من علامات الكرم : بذل الندى و كف الأذى و تعجيل المثوبة و تأخير العقوبة

أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر و إعتقاد الغدر و غيبة الإخوان و إساءة الجوار

أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة و البر إلى الكرامة و و الجود إلى السياسة و الشكر إلى الزيادة

أربعة تقوي الجسم : أكل اللحم و شرب الطيب و كثرة الغسل دون جماع و لبس الكتان

أربعة تمرض الجسم : الكلام الكثير و النوم الكثير و الأكل الكثير و الجماع الكثير

أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابته و العالم بجوابه و و الحكيم بأفعاله و الحليم بإحتماله

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