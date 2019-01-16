السلام عليكم
أربعة بأربعة
أربعة يسود بها المرء: الأدب و العلم و العفة و الأمانة
أربعة ترفع الرجل و إن قل علمه : الحلم و التواضع و السخاء و حسن الخُلُق
أربعة تزيد ماء الوجه : الوفاء بالعهد و الكرم و و الكلام الطيب و طاعة الله عزوجل
أربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة و اللحاحة و العجب و التواني
أربعة لا بقاء لها : مودة الأشرار و البيت الذي ليس فيه تقدير و مال الحرام و الكسب الذي ليس معه تدبير
أربعة لا تُدرك بأربعة : الشباب بالخضاب و الغني بالمنى و البقاء بالدوام و الصحة بالبطانة
أربعة تؤكد المحبة : ترك الشقاق و حسن البشر و بذل البر و قصد الوفاء
أربعة من علامات الكرم : بذل الندى و كف الأذى و تعجيل المثوبة و تأخير العقوبة
أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر و إعتقاد الغدر و غيبة الإخوان و إساءة الجوار
أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة و البر إلى الكرامة و و الجود إلى السياسة و الشكر إلى الزيادة
أربعة تقوي الجسم : أكل اللحم و شرب الطيب و كثرة الغسل دون جماع و لبس الكتان
أربعة تمرض الجسم : الكلام الكثير و النوم الكثير و الأكل الكثير و الجماع الكثير
أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابته و العالم بجوابه و و الحكيم بأفعاله و الحليم بإحتماله
إنتظروني في مواضيع أخرى
في أمان الله
أربعة بأربعة
أربعة يسود بها المرء: الأدب و العلم و العفة و الأمانة
أربعة ترفع الرجل و إن قل علمه : الحلم و التواضع و السخاء و حسن الخُلُق
أربعة تزيد ماء الوجه : الوفاء بالعهد و الكرم و و الكلام الطيب و طاعة الله عزوجل
أربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة و اللحاحة و العجب و التواني
أربعة لا بقاء لها : مودة الأشرار و البيت الذي ليس فيه تقدير و مال الحرام و الكسب الذي ليس معه تدبير
أربعة لا تُدرك بأربعة : الشباب بالخضاب و الغني بالمنى و البقاء بالدوام و الصحة بالبطانة
أربعة تؤكد المحبة : ترك الشقاق و حسن البشر و بذل البر و قصد الوفاء
أربعة من علامات الكرم : بذل الندى و كف الأذى و تعجيل المثوبة و تأخير العقوبة
أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر و إعتقاد الغدر و غيبة الإخوان و إساءة الجوار
أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة و البر إلى الكرامة و و الجود إلى السياسة و الشكر إلى الزيادة
أربعة تقوي الجسم : أكل اللحم و شرب الطيب و كثرة الغسل دون جماع و لبس الكتان
أربعة تمرض الجسم : الكلام الكثير و النوم الكثير و الأكل الكثير و الجماع الكثير
أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابته و العالم بجوابه و و الحكيم بأفعاله و الحليم بإحتماله
إنتظروني في مواضيع أخرى
في أمان الله