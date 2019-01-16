أربعة بأربعة

ام أمينة

ام أمينة

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#1
السلام عليكم

أربعة بأربعة

أربعة يسود بها المرء: الأدب و العلم و العفة و الأمانة

أربعة ترفع الرجل و إن قل علمه : الحلم و التواضع و السخاء و حسن الخُلُق

أربعة تزيد ماء الوجه : الوفاء بالعهد و الكرم و و الكلام الطيب و طاعة الله عزوجل

أربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها : العجلة و اللحاحة و العجب و التواني

أربعة لا بقاء لها : مودة الأشرار و البيت الذي ليس فيه تقدير و مال الحرام و الكسب الذي ليس معه تدبير

أربعة لا تُدرك بأربعة : الشباب بالخضاب و الغني بالمنى و البقاء بالدوام و الصحة بالبطانة

أربعة تؤكد المحبة : ترك الشقاق و حسن البشر و بذل البر و قصد الوفاء

أربعة من علامات الكرم : بذل الندى و كف الأذى و تعجيل المثوبة و تأخير العقوبة

أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر و إعتقاد الغدر و غيبة الإخوان و إساءة الجوار

أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة و البر إلى الكرامة و و الجود إلى السياسة و الشكر إلى الزيادة

أربعة تقوي الجسم : أكل اللحم و شرب الطيب و كثرة الغسل دون جماع و لبس الكتان

أربعة تمرض الجسم : الكلام الكثير و النوم الكثير و الأكل الكثير و الجماع الكثير

أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابته و العالم بجوابه و و الحكيم بأفعاله و الحليم بإحتماله

إنتظروني في مواضيع أخرى
في أمان الله




 
miss victoria

miss victoria

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#2
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#2
مرحباااااا
كلمات رائعة و راقية يعني كي كنت نقرااا تلذذت بطعم هاته الكلمات مشكووور نحن بانتظار مواضعك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصائح جميلة ماشاء الله
بارك الله فيك
وجزاكي الله خيرا
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
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#4
السلام عليكم
باااارك الله فيك على المعلومات الاكثر من رائعة
ان شاء الله في ميزان حسناتك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#5
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#5
قال miss victoria:
مرحباااااا
كلمات رائعة و راقية يعني كي كنت نقرااا تلذذت بطعم هاته الكلمات مشكووور نحن بانتظار مواضعك
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اهلا و سهلا
نورتي موضوعي بردك الجميل
تحياتي لكي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#6
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19 ماي 2011
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#6
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصائح جميلة ماشاء الله
بارك الله فيك
وجزاكي الله خيرا
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
نورتي موضوعي بردك الجميل
تحياتي لكي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,168
الإعجابات
3,211
النقاط
191
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أنثى
#7
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
باااارك الله فيك على المعلومات الاكثر من رائعة
ان شاء الله في ميزان حسناتك
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
نورتي موضوعي بردك الجميل
تحياتي لكي
 
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