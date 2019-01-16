من أعمال أختي 3

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أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا

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و لنواصل أعمال اختي اليدوية في مجال الخياطة و بظبط في ​

الكروشي ​

هذه المرة أحضرت لكم : ​

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فساتين بنوتات كروشيه ​

مع اكسسورات اخرى مثل الحذاء و سغتات للشعر ​

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للإطلاع على الأعداد السابقة :





من أعمال أختي 1



من أعمال أختي 2







إن شاء الله تنال اعجابكم هذه التشكيلة ​

دمتم بخير ​

سلآم ​

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