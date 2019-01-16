من أعمال أختي 3

Yasmina.yaso
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,435
- الإعجابات
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- النقاط
- 2,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا
و لنواصل أعمال اختي اليدوية في مجال الخياطة و بظبط في
الكروشي
هذه المرة أحضرت لكم :
فساتين بنوتات كروشيه
مع اكسسورات اخرى مثل الحذاء و سغتات للشعر
للإطلاع على الأعداد السابقة :
من أعمال أختي 1
من أعمال أختي 2
إن شاء الله تنال اعجابكم هذه التشكيلة
من أعمال أختي 1
من أعمال أختي 2
إن شاء الله تنال اعجابكم هذه التشكيلة
دمتم بخير
سلآم