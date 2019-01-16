من أعمال أختي 3

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
14,723
النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1




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أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا


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و لنواصل أعمال اختي اليدوية في مجال الخياطة و بظبط في

الكروشي

هذه المرة أحضرت لكم :


فساتين بنوتات كروشيه

مع اكسسورات اخرى مثل الحذاء و سغتات للشعر


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للإطلاع على الأعداد السابقة :


من أعمال أختي 1

من أعمال أختي 2



إن شاء الله تنال اعجابكم هذه التشكيلة

دمتم بخير

سلآم







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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
904
الإعجابات
1,053
النقاط
251
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
ماشاء الله يسخفوا
يعطيك الصحة انتي واختك ربي يحفظكم
بااارك الله فيك على الصور والتصميم الرائع
دمتي:whistle:
 
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