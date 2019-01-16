سرقة 3000 مليار

الكثير من الناس الذين كانوا يستعملون هذا الهاتف الثابث اللاسلكي استغلوه بوثائق مزيفة ومزورة من المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر

حجم خسائر هذه الأخيرة فاق الـ3000مليار سنتيم جراء تحايل العديد من الناس الذين استعملوا الهاتف الثابت اللاسلكي WLL ولم يقوموا بدفع الفواتير التي هي على عاتقهم .

أنه من المستحيل استرجاع مبلغ 3000 مليار سنتيم الضائعة، مشيرا إلى أن الكثير من الناس الذين كانوا يستعملون هذا الهاتف الثابث اللاسلكي استغلوه بوثائق مزيفة ومزورة،

هناك مواطنون سجلوا أنفسهم ضمن هذه الخدمة بوثائق مزيفة، أين يستعملون الجهاز لمدة شهرين، ليغيروه ويستعملوا جهازا آخر بنفس الوثائق”، كما أن طريقة العمل المتبعة لاسترجاع التقنيات وجدوا أن الأشخاص غير موجودين، والديون تفوق 3000 مليار سنتيم، والتي من المستحيل استرجاعها”.

بعض المتعاملين اختفوا.

المؤسسة أطلقت خدمة الـWLL ما بين سنتي 2004 و2005