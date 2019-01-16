السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ماهي النوافل ؟



تعرف النوافل بأنها العبادات التي تزيد عن الفروض ، و النوافل في اللغة هي جمع نافلة و التي تعني ما زاد الحق أو الفرض أو النصيب المقدر ، أو ما يعطى للمجاهد زيادة عن سهمه



تقسم النوافل إلى قسمين ، أولهما المطلق و الذي لا يكون مقيداً بوقت ،و هو مفتوح يقوم به المسلم متى شاء و كيفما أراد طامعاً بذلك في ثواب الله عز و جل أما القسم الآخر فهو ما كان محدداً و مقيداً بوقت مثل الرواتب التي تعقب الصلوات الخمس المفروضة و تسبقها ، و مما يندرج تحت هذا القسم أيضاً صلاة الضحى , صلاة الكسوف و الخسوف , صلاة الوتر , و صلاة تحية المسجد و غيرها



و النوافل هي جمع نافلة ويقصد بها العبادات التي تقام بعد الفريضة او تزيد عن الفروض ، كما ان النوافل تقسم الى قسمين وهو المطلق ويعرف بأنه الذي لا يكون مقتضي بوقت محدد ،والقسم الاخر وهي السنن والرواتب التي تكون محددة بوقت مثلاً صلاة السنة بعد الصلوات الخمس ، او صلاة الضحى ، وصلاة الوتر ..الخ . كما أن النوافل لا يسبقها لا اذان ولا اقامة بل اذا توضأ الفرد يصلي ما تيسر بما يشاء ، فالاذان والاقامة فقد تم تخصيصم للفرائض فقط . كما ان الرسول محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم بين الاجر العظيم المترتب وراء اداء النوافل .



اتمنى ان تستفادو من الموضوع

و لا تنسوني من صالح دعائكم

​