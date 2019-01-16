مجمع اللّمة للتّسوق... بائع أنت أم مشتري؟

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
روّاد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم يوف نعلن عن أنشاء
مركز اللمة للتسوق
هذا المركز سوف يتم إفتتاحه ....بداية سوف نقوم بإستئجار المحلات للأعضاء
مثلا لدينا محلات فارغة ولدينا أعمال شاغرة
من يجد نفسه في ذاك المجال نعيطه أو لديه مجال معيّن يستأجر له محل
وملزمون أنتم كل من نجده يحوم في المركز عليه أن يشتري
وملزم كل مشرف أو مراقب أو حتى مديرنا الغالي
@4algeria.com
إن دحل الموضوع يعلن إن كان مستأجر ويعلن عن نوع تجارته
والأعضاء يشترون
وحتى اعطيكم صورة توضيحية
لدي محل داخل مرطز اللّمة
وسوف أبيع فيه هذا
الأخوة .............
أعلن عن بيع الأخوة لكن من يحتاج لأخت داخل المنتدى وكل من تحتاج لأخت انا أبيعها بالمجان
وقت ما تريدون وكيما تريدون أخوتي انا بالخدمة داخل أسوار المواضيع والردود لإخوتي الرجال
ومراسلتي عالخاص للبنات
أتمنى ان تشرفوني في محلي وتكونو كثيرون وكأول إستقبال نقدم حلوى للإستقبال في أول يوم
ليس بالضرورة أن تبيعو المشاعر أو العلاقات مثلي
المحلات أمامكم ومجبرون على ابيع أو الشراء أو البحث عن أمر للبيع ضعوا إعلانكم
مركز اللمة للتسوق يفتتح اليوم إن شاء الله
أتمنى ان تستأجروا منا المحلات
وان تبيعوا منتجاتكم هنا
مركز اللمة للتسوق بعد نجاح التجارة سوف نقوم بعروض وتخفيضات
ننتظر تفاعلكم وشكرا