أنقذوهم بدعائكم بارك الله فيكم ✋🤚

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,612
الإعجابات
13,841
النقاط
2,191
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي أخواتي
إخوتنا وأمهاتنا وآباؤنا في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا
يموتون بردا من الثلوج
وتغطيهم هذه الأيام الفيضانات والطين
حالتهم مزرية
ولا نملك نحن مع بعد المسافة وقلة الحيلة إلا أن نرفع أيدينا إلى المولى عز وجل القادر على كل شيء
المتحكم في ملكوته والكريم الذي إن أعطى لا يحسب ولا ينقص من ملكه ذرة سبحانه وتعالى
أن يرحمهم برحمته ،وينظر إليهم بعين الرعاية الالاهية
أن يسخر لهم أهل الخير ليعينوهم ويخففو عنهم آلام الجوع والبرد وكل الأمراض
أن يمن الله عليهم بعودة قريبة الى بلادهم معززين مكرمين فقد شردوهم من كل الجهات الله يشرد بيهم يوم القيامة ويمنع عنهم ريح الجنة إن شاء الله
يا رب كون معهم يا رب إرحمهم فإنهم عبادك يا رب نكل بالطغاة يا رب
الأرض ملك لعباد الله والطغاة تجبرت اللهم أنههم كما أنهيت فرعون وقارون
يا رب العالمين
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براءة الطفولة حتى في أحلك الاوقات مبتسم
فالنتعلم منهم أن نحمد الله صبح مساء على فضله ونعمه
ومع كل هذا يبتسم! حماه الله ورعاه
حماكم الله إخوتنا ورعاكم برعايته
اللهم أرسل إليهم من عبادك الصالحين وسخر لهم عبادك يا رب العالمين 😑
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بارك الله فيكم أيها المارون من هنا
ودعواتكم في ظهر الغيب لهم
سيأتي يوم بإذن الله يعود كل غريب الى وطنه ويبنيه
والى أن يأتي ذلك اليوم سنظل اوفياء ودعواتنا لا تبارحكم إخوتنا اللاجئين
إحترامي وتقديري
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,756
الإعجابات
3,756
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2

السلام عليكم....
ربي يكون في عونهم ويخفف عنهم يارب
والله كل واحد فينا يقدر يخفف عليهم فقط بدعوة
ان شاء الله
بوركت أخي على هذا الطرح
وجعل في ميزان حسناتكم
 
nourelhayat

nourelhayat

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
16 جانفي 2019
المشاركات
3
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
msila
الجنس
أنثى
#3
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي أخواتي
إخوتنا وأمهاتنا وآباؤنا في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا
يموتون بردا من الثلوج
وتغطيهم هذه الأيام الفيضانات والطين
حالتهم مزرية
ولا نملك نحن مع بعد المسافة وقلة الحيلة إلا أن نرفع أيدينا إلى المولى عز وجل القادر على كل شيء
المتحكم في ملكوته والكريم الذي إن أعطى لا يحسب ولا ينقص من ملكه ذرة سبحانه وتعالى
أن يرحمهم برحمته ،وينظر إليهم بعين الرعاية الالاهية
أن يسخر لهم أهل الخير ليعينوهم ويخففو عنهم آلام الجوع والبرد وكل الأمراض
أن يمن الله عليهم بعودة قريبة الى بلادهم معززين مكرمين فقد شردوهم من كل الجهات الله يشرد بيهم يوم القيامة ويمنع عنهم ريح الجنة إن شاء الله
يا رب كون معهم يا رب إرحمهم فإنهم عبادك يا رب نكل بالطغاة يا رب
الأرض ملك لعباد الله والطغاة تجبرت اللهم أنههم كما أنهيت فرعون وقارون
يا رب العالمين
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مشاهدة المرفق 99602

مشاهدة المرفق 99603

براءة الطفولة حتى في أحلك الاوقات مبتسم
فالنتعلم منهم أن نحمد الله صبح مساء على فضله ونعمه
ومع كل هذا يبتسم! حماه الله ورعاه
حماكم الله إخوتنا ورعاكم برعايته
اللهم أرسل إليهم من عبادك الصالحين وسخر لهم عبادك يا رب العالمين 😑
مشاهدة المرفق 99604

بارك الله فيكم أيها المارون من هنا
ودعواتكم في ظهر الغيب لهم
سيأتي يوم بإذن الله يعود كل غريب الى وطنه ويبنيه
والى أن يأتي ذلك اليوم سنظل اوفياء ودعواتنا لا تبارحكم إخوتنا اللاجئين
إحترامي وتقديري
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والله احسستت برعشة اللصقيع تللف جسدي برداا لهول ماا يحدث لاخواننا..
اللهم في هذا البرد القارس نستودعك كل من ﻻ مأوى له ..نستودعك كل من ﻻ لباس له...نستودعك كل من ﻻ دفء له
..نستودعك كل من ﻻ معيل له...نستودعك كل مبتلى وكل مفقود...وكل مريض وكل جريح وكل أسير..نستودعك كل من يتألم..وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا واﻵخرة..فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين :cry:
 
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