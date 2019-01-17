أنقذوهم بدعائكم بارك الله فيكم ✋🤚

قال حلم كبير: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إخوتي أخواتي

إخوتنا وأمهاتنا وآباؤنا في مخيمات اللاجئين في شمال سوريا

يموتون بردا من الثلوج

وتغطيهم هذه الأيام الفيضانات والطين

حالتهم مزرية

ولا نملك نحن مع بعد المسافة وقلة الحيلة إلا أن نرفع أيدينا إلى المولى عز وجل القادر على كل شيء

المتحكم في ملكوته والكريم الذي إن أعطى لا يحسب ولا ينقص من ملكه ذرة سبحانه وتعالى

أن يرحمهم برحمته ،وينظر إليهم بعين الرعاية الالاهية

أن يسخر لهم أهل الخير ليعينوهم ويخففو عنهم آلام الجوع والبرد وكل الأمراض

أن يمن الله عليهم بعودة قريبة الى بلادهم معززين مكرمين فقد شردوهم من كل الجهات الله يشرد بيهم يوم القيامة ويمنع عنهم ريح الجنة إن شاء الله

يا رب كون معهم يا رب إرحمهم فإنهم عبادك يا رب نكل بالطغاة يا رب

الأرض ملك لعباد الله والطغاة تجبرت اللهم أنههم كما أنهيت فرعون وقارون

يا رب العالمين

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براءة الطفولة حتى في أحلك الاوقات مبتسم

فالنتعلم منهم أن نحمد الله صبح مساء على فضله ونعمه

ومع كل هذا يبتسم! حماه الله ورعاه

حماكم الله إخوتنا ورعاكم برعايته

اللهم أرسل إليهم من عبادك الصالحين وسخر لهم عبادك يا رب العالمين 😑

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بارك الله فيكم أيها المارون من هنا

ودعواتكم في ظهر الغيب لهم

سيأتي يوم بإذن الله يعود كل غريب الى وطنه ويبنيه

والى أن يأتي ذلك اليوم سنظل اوفياء ودعواتنا لا تبارحكم إخوتنا اللاجئين

إحترامي وتقديري ​ إضغط للتوسيع...

والله احسستت برعشة اللصقيع تللف جسدي برداا لهول ماا يحدث لاخواننا..اللهم في هذا البرد القارس نستودعك كل من ﻻ مأوى له ..نستودعك كل من ﻻ لباس له...نستودعك كل من ﻻ دفء له..نستودعك كل من ﻻ معيل له...نستودعك كل مبتلى وكل مفقود...وكل مريض وكل جريح وكل أسير..نستودعك كل من يتألم..وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا واﻵخرة..فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين