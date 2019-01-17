نعمات
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السلام عليكم
1 كن في الدنيا كا للاعب ولا تكن كا لحكم /فا للاعب يبحث عن الأهداف والحكم يبحث عن الأخطاء
2 قالو ناس زمان للي مشى وخلاك يجي نهار ويتمنك
3 قالو ناس زمان ما تقطع الواد حتى يبانوا حجاروا وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو وما تصاحب صديق حتى تعرف خبرو
4 قالو ناس زمان اللي أصل تفاح عمر ما يتلاح واللي أصل دفلة عمر ما يحلى لو كان يديروه في شهد النحلة
5 قالو ناس زمان اللي عاشر الرجال يربح واللي عاشر لكلاب ينبح
تقبلوا تحياتي
1 كن في الدنيا كا للاعب ولا تكن كا لحكم /فا للاعب يبحث عن الأهداف والحكم يبحث عن الأخطاء
2 قالو ناس زمان للي مشى وخلاك يجي نهار ويتمنك
3 قالو ناس زمان ما تقطع الواد حتى يبانوا حجاروا وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو وما تصاحب صديق حتى تعرف خبرو
4 قالو ناس زمان اللي أصل تفاح عمر ما يتلاح واللي أصل دفلة عمر ما يحلى لو كان يديروه في شهد النحلة
5 قالو ناس زمان اللي عاشر الرجال يربح واللي عاشر لكلاب ينبح
تقبلوا تحياتي