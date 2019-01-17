قالو ناس زمان

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,543
الإعجابات
4,299
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
1 كن في الدنيا كا للاعب ولا تكن كا لحكم /فا للاعب يبحث عن الأهداف والحكم يبحث عن الأخطاء
2 قالو ناس زمان للي مشى وخلاك يجي نهار ويتمنك
3 قالو ناس زمان ما تقطع الواد حتى يبانوا حجاروا وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو وما تصاحب صديق حتى تعرف خبرو
4 قالو ناس زمان اللي أصل تفاح عمر ما يتلاح واللي أصل دفلة عمر ما يحلى لو كان يديروه في شهد النحلة
5 قالو ناس زمان اللي عاشر الرجال يربح واللي عاشر لكلاب ينبح
تقبلوا تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top