السلام عليكم

1 كن في الدنيا كا للاعب ولا تكن كا لحكم /فا للاعب يبحث عن الأهداف والحكم يبحث عن الأخطاء

2 قالو ناس زمان للي مشى وخلاك يجي نهار ويتمنك

3 قالو ناس زمان ما تقطع الواد حتى يبانوا حجاروا وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو وما تصاحب صديق حتى تعرف خبرو

4 قالو ناس زمان اللي أصل تفاح عمر ما يتلاح واللي أصل دفلة عمر ما يحلى لو كان يديروه في شهد النحلة

5 قالو ناس زمان اللي عاشر الرجال يربح واللي عاشر لكلاب ينبح

تقبلوا تحياتي