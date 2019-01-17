تعبت من زوجي

يجب أن تطلب المشورة. متعب جدا من زوجي وغالبا ما أعتقد أنني أريد أن أتركه. خلاف ذلك ، نحن جيدون جدا ، لكن مشكلتي هي أنه يكرس الكثير من الوقت لألعاب الكمبيوتر ، يجلس من الساعة 7 مساء عندما يستقر الأطفال إلى حوالي 02 ، على الرغم من أنه يجب أن يعمل في وقت مبكر من اليوم التالي. في عطل نهاية الأسبوع ، يصل إلى حوالي 04 ، ويمكنه أن ينام عادة في الساعة الحادية عشرة في وقت ما حتى الساعة 13:00 ، وإذا لم يكن كذلك ، فلا يتم تحديثه واستراحته جيداً كما قد تظن ولكنك تستقر على الأريكة ومشاهدة التلفزيون. في المرات القليلة التي أخذ فيها الأطفال في الصباح ، كان متعبًا جدًا لدرجة أنه يضع الأطفال أمام التلفزيون مع وجبة إفطار صغيرة ويستقر على الأريكة وينامون عليه. الأصغر هو عام واحد فقط ويحتاج إلى أن يكون لائقا. يشعر بالتعب منه ويعتقد أنه ممل جدا. غالبًا ما ينام على الأريكة في المساء لمجرد نوم الأطفال حتى أتمكن من أخذها بنفسي.

خلاف ذلك ، هو أب لطيف جدا والأطفال يحبونه ، يفعل معظم العمل في المنزل الذي هو متوقع منه ، يدير وظيفته حتى يشعر أحيانا صعوبة في الشكوى. بالطبع ، تحدث معه عدة مرات حول هذا الأمر ، وهو يعرف ما أعتقد ، لكنه يعتقد أنه ممتع للغاية مع اللعبة. هذا الموضوع يشعر بالضيق معنا ، لقد كان مشكلة في علاقتنا ولكن هذا أمر سيء لمدة عامين.

حتى عندما كان أصغرنا حديثي الولادة بالكامل ، كان بإمكانه الجلوس حتى 05-06 ، عندما كان في مرحلة ما ، كان على المرء أن يحظى بدعم زوجه ولكن ليس ، لقد حصلت على كل شيء آخذ وأخذ الأطفال. أشعر أنني لا أريد أن أضيع حياتي مع الشعور فقط ، أريد مقابلة رجل لدي الكثير من القواسم المشتركة.

ساعدني ، كيف تنظر إلى الموقف؟ هل أبدو وقحًا أم أكثر حساسية؟