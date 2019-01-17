عرض بيع متوفر 99.80 دولار USDC مقابل CCP/ BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
99.80 دولار
سعر البيع
197.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,397
الإعجابات
700
النقاط
331
#1
#1
متوفر مبلغ 99.8دولار USDC للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 197دج (ثابت)

المبلغ يباع دفعة واحدة مقابل 19600 دج

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,383
الإعجابات
3,363
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
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