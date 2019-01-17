MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
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- الإعجابات
- 700
- النقاط
- 331
#1
متوفر مبلغ 99.8دولار USDC للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 197دج (ثابت)
المبلغ يباع دفعة واحدة مقابل 19600 دج
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
متوفر مبلغ 99.8دولار USDC للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 197دج (ثابت)
المبلغ يباع دفعة واحدة مقابل 19600 دج
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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