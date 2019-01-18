كيف نتصرف عند إبتلاع الطفل جسما غريبا

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كيف نتصرف عند إبتلاع الطفل جسما غريبا

قد يبتلع الأطفال من عمر ‏سنة‏ ‏إلى‏ ‏4 ‏سنوات ‏كل ما ‏تصل‏ ‏إليه‏ ‏أيديهم وقد حذر الأطباء من ‏ 3‏ ‏أماكن‏ ‏ضيقة ‏‏إذا‏ ‏وقف‏ ‏الجسم‏ ‏الغريب‏ ‏فيها و هي أول‏ ‏المريء ومنتصفه ‏و نهاية‏ ‏الأمعاء‏ ‏الدقيقة و ينصح الأمهات بالآتي:

أولا: تأكدي من حدوث أي قيء‏ ‏أو‏ ‏انتفاخ‏ ‏بالبطن‏، ‏وراقبي‏ ‏البراز‏ ‏لرؤية‏ ‏الجسم‏ ‏الغريب‏ ‏عند‏ ‏نزوله‏، ‏وكذلك‏ ‏مراقبة‏ ‏أي‏ ‏نزيف‏ ‏شرجي‏.‏

ثانيا : لا تعطي ‏الطفل‏ ‏أي‏ ‏ملينات‏، ‏أو‏ ‏قطن،‏ ‏أو‏ ‏زيت‏ ‏كما‏ ‏تفعل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأمهات‏

ثالثا : إذا‏ ‏ابتلع‏ ‏‏‏أشياء‏ ‏حادة:‏ ‏كالإبر‏ ‏والمسامير؛ لأنه‏ ‏يخشى‏ من ‏اختراقها‏ جدار‏ ‏الجهاز‏ ‏الهضمي‏ ‏وإحداث‏ ‏نزيف‏، هنا يجب إجراء‏ ‏أشعة‏، ‏‏وإذا‏ ‏ثبت‏ ‏‏أن‏ ‏الجسم‏ ‏الغريب‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏واحد‏ ‏لمدة‏ ‏أسبوع‏ ‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏يستدعي‏ ‏التدخل‏ ‏الجراحي

رابعا : إذا ابتلع بطارية من ألعابه فقد يتسبب هذا بانسداد ‏‏الجهاز‏ ‏الهضمي، ‏إضافة لتأثيرها ‏الكيماوي‏ ‏الضار ‏على ‏ ‏جدار‏ ‏الأمعاء‏؛ ‏لاحتوائها على‏ ‏مادة‏ ‏الزئبق‏ ‏والمنغنيز و هنا يجب التعامل مع الموقف بسرعة؛ ‏‏لاستخراجها‏ ‏من‏ ‏المعدة‏ ‏أو‏ ‏الأمعاء‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏المغناطيس‏ ‏أو‏ ‏المنظار‏ ‏قبل‏ ‏حدوث‏ ‏أي‏ ‏مضاعفات‏ ‏منها

ومع‏ ‏توفر‏ ‏المناظير‏ ‏للمعدة‏ ‏والأمعاء‏ ‏والقولون‏ ‏فإنه‏ ‏بالإمكان‏ ‏الآن‏ ‏استخراج‏ ‏الأجسام‏ ‏الغريبة‏ ‏عن‏ ‏طريقها دون إجراء جراحة
كما‏ ‏أمكن‏ ‏استخدام‏ ‏أنبوبة‏ ‏صغيرة‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏آخرها‏ ‏مغناطيس‏ ‏صغير‏ ‏يتم‏ ‏إدخالها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الأنف‏ ‏إلى‏ ‏المعدة،‏ ‏وتستخرج‏ ‏أي‏ ‏جسم‏ ‏حديدي‏ ‏صغير‏ ‏بسهولة،‏ ‏وبلا‏ ‏أي‏ ‏مضاعفات،‏ ‏وذلك بمساعدة جهاز الأشعة.

اتمنى الفائدة لكل الامهات و الآباء
دمتم في رعاية الله
 
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