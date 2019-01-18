السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كيف نتصرف عند إبتلاع الطفل جسما غريبا
قد يبتلع الأطفال من عمر سنة إلى 4 سنوات كل ما تصل إليه أيديهم وقد حذر الأطباء من 3 أماكن ضيقة إذا وقف الجسم الغريب فيها و هي أول المريء ومنتصفه و نهاية الأمعاء الدقيقة و ينصح الأمهات بالآتي:
كيف نتصرف عند إبتلاع الطفل جسما غريبا
قد يبتلع الأطفال من عمر سنة إلى 4 سنوات كل ما تصل إليه أيديهم وقد حذر الأطباء من 3 أماكن ضيقة إذا وقف الجسم الغريب فيها و هي أول المريء ومنتصفه و نهاية الأمعاء الدقيقة و ينصح الأمهات بالآتي:
أولا: تأكدي من حدوث أي قيء أو انتفاخ بالبطن، وراقبي البراز لرؤية الجسم الغريب عند نزوله، وكذلك مراقبة أي نزيف شرجي.
ثانيا : لا تعطي الطفل أي ملينات، أو قطن، أو زيت كما تفعل الكثير من الأمهات
ثالثا : إذا ابتلع أشياء حادة: كالإبر والمسامير؛ لأنه يخشى من اختراقها جدار الجهاز الهضمي وإحداث نزيف، هنا يجب إجراء أشعة، وإذا ثبت أن الجسم الغريب في مكان واحد لمدة أسبوع فإن هذا يستدعي التدخل الجراحي
رابعا : إذا ابتلع بطارية من ألعابه فقد يتسبب هذا بانسداد الجهاز الهضمي، إضافة لتأثيرها الكيماوي الضار على جدار الأمعاء؛ لاحتوائها على مادة الزئبق والمنغنيز و هنا يجب التعامل مع الموقف بسرعة؛ لاستخراجها من المعدة أو الأمعاء عن طريق المغناطيس أو المنظار قبل حدوث أي مضاعفات منها
ومع توفر المناظير للمعدة والأمعاء والقولون فإنه بالإمكان الآن استخراج الأجسام الغريبة عن طريقها دون إجراء جراحة
كما أمكن استخدام أنبوبة صغيرة يوجد في آخرها مغناطيس صغير يتم إدخالها عن طريق الأنف إلى المعدة، وتستخرج أي جسم حديدي صغير بسهولة، وبلا أي مضاعفات، وذلك بمساعدة جهاز الأشعة.
اتمنى الفائدة لكل الامهات و الآباء
دمتم في رعاية الله