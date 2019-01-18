فائدة رائعة

السلام عليكم

إن سكوت الأقوياء ليس ضعف إنما هو فرصة للضعفاء أن يتكلموا قبل أن يصمتوا اللأبد /

لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل

من يعرف نفسه جيدا لا يضره ما قال الناس عنه فهناك شئ اسمه الثقى بالنفس فا كلام الناس أراء وليست حقائق

أرفع رأسك ولا تنحني لأحد مهما كان قدره ولا تضيع حقك مهما كان قدره ولا تسكت عن الحق مهما صغر قدره

تقبلوا تحياتي