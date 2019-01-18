mohghoul
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 354
- الإعجابات
- 57
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- كل الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 دولار سكريـــل skrill للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار = 195 دج
المصدر : مال خاص
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة على الشاري والمقدرة ب 1.45%
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوريعند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى
متوفر 500 دولار سكريـــل skrill للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار = 195 دج
المصدر : مال خاص
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة على الشاري والمقدرة ب 1.45%
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوريعند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى