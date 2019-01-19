حكمة اليوم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,550
الإعجابات
4,332
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
إشغل فمك بالأكل أفضل من أنك تشغل فمك بالقيل والقال يزيد وزنك ولا تزيد ذنوبك


قالوا ناس زمان الزمان يقري وليام توري واللي راح بخاطروا لهلا يجعلوا يولي
2 ناس زمان قالوا الرجل بكلمتوا ينقاس ولد لحلال ما يلعب ببنت الناس وبنت الناس ما يغرها لا مال ولا لباس الفاهم يفهم ولحديث قياس
3 لن تموت اذا خسرت من تحب ولكن ستعيش كالميت اذا خسرت كرمتك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top