حكمة اليوم

نعمات
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السلام عليكم
إشغل فمك بالأكل أفضل من أنك تشغل فمك بالقيل والقال يزيد وزنك ولا تزيد ذنوبك
قالوا ناس زمان الزمان يقري وليام توري واللي راح بخاطروا لهلا يجعلوا يولي
2 ناس زمان قالوا الرجل بكلمتوا ينقاس ولد لحلال ما يلعب ببنت الناس وبنت الناس ما يغرها لا مال ولا لباس الفاهم يفهم ولحديث قياس
3 لن تموت اذا خسرت من تحب ولكن ستعيش كالميت اذا خسرت كرمتك
إشغل فمك بالأكل أفضل من أنك تشغل فمك بالقيل والقال يزيد وزنك ولا تزيد ذنوبك
قالوا ناس زمان الزمان يقري وليام توري واللي راح بخاطروا لهلا يجعلوا يولي
2 ناس زمان قالوا الرجل بكلمتوا ينقاس ولد لحلال ما يلعب ببنت الناس وبنت الناس ما يغرها لا مال ولا لباس الفاهم يفهم ولحديث قياس
3 لن تموت اذا خسرت من تحب ولكن ستعيش كالميت اذا خسرت كرمتك