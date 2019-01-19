احزاب المنتدى .....تفضلوا للترشح انتخابات 2019

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,080
الإعجابات
23,530
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم جميعا
رواد قسم المجتمع العام
اليوم سوف تنطلق التسجيل لرئاسيات 2019 مهلكم انتظروا
الموضوع ليس سياسي وليس لنا علاقة به هذه إنتخابات من نوع آخر دعوني أشرح لكم

أحزاب اللمة .....كل االأقسام تترشح

طبعا سوف أأترشح للعهدة العاشرة نيابة عن قسمي
ارشح قسم المجتمع العام
وقسم فرغ واش كاين فقلبك
برنامجي الرئاسي سوف أقدمه لاحقا
كيف يكون الترشح
الترشح لا يعني مشرف القسم بل كل عضو يجد نفسه مرتاح في قسم معين أو يراه أحسن قسم يرشحه
ويتم اعلان موضوع آخر كإنتخابات وبعدها نرى من هو رئيس أقسام المنتدى
وبالتلي فوز القسم معناها فوز المشرف هههه

أتمنى أن ترشحوا أقسامكم المفضلة
على المشرفين على الاقسام تقديم برنامج مغري للأعضاء للفوز
وعلى الأعضاء وضع إسم أفضل قسم مع إعطاء السبب
ولا داعي لتلك الأجوبة كل الأقسام جيدة
أريد إسم قسم مع السبب

انطلقوا للترشح وتنطلق حملتي من الآن



تحدي احزاب المنتدى هو تحدي بين المشرفين :devilish::devilish::devilish::devilish::devilish:

حزب اللمة العام وفرغ واش كاين فقلبك .....معاك يا موطن من السوق العام يحافظ عليك ويراعي جيبك هههه نيهاهاهاهاها:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:. شعاري جيب المواطن الماوي المشومر :cautious::cautious::cautious::cautious:

انتظروا برنامجي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,405
الإعجابات
3,581
النقاط
451
#2
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة ليليا على المجهود
انا ارشح نفسي بصفتي مشرف لحزب العمال والمهنيين وما ننساش لمخاخ والمهابل الي في الفيراج تاع الالغاز والنكت
متى تبدأ الهملة الانتخابية يا صاحبة السوق العام
في انتضار الانطلاق الرسمي للحمله نوجد البرنامج اعود
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,080
الإعجابات
23,530
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال sami44:
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة ليليا على المجهود
انا ارشح نفسي بصفتي مشرف لحزب العمال والمهنيين وما ننساش لمخاخ والمهابل الي في الفيراج تاع الالغاز والنكت
متى تبدأ الهملة الانتخابية يا صاحبة السوق العام
في انتضار الانطلاق الرسمي للحمله نوجد البرنامج اعود
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السلام عليكم الاخ سامي
المهلة هي اسبوع تقدم فيها برنامج قسمم المرشح وتبدأ فيها حملتك وطبعا شلتك ومن يقومون بالحملة الإنتخابية معك
سنرى من يفوز بلقب رئيس الدولة هههه
موفق يا خصمي
 
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