احزاب المنتدى .....تفضلوا للترشح انتخابات 2019

السلام عليكم جميعا

رواد قسم المجتمع العام

اليوم سوف تنطلق التسجيل لرئاسيات 2019 مهلكم انتظروا

الموضوع ليس سياسي وليس لنا علاقة به هذه إنتخابات من نوع آخر دعوني أشرح لكم

أحزاب اللمة .....كل االأقسام تترشح

طبعا سوف أأترشح للعهدة العاشرة نيابة عن قسمي

ارشح قسم المجتمع العام

وقسم فرغ واش كاين فقلبك

برنامجي الرئاسي سوف أقدمه لاحقا

كيف يكون الترشح

الترشح لا يعني مشرف القسم بل كل عضو يجد نفسه مرتاح في قسم معين أو يراه أحسن قسم يرشحه

ويتم اعلان موضوع آخر كإنتخابات وبعدها نرى من هو رئيس أقسام المنتدى

وبالتلي فوز القسم معناها فوز المشرف هههه

أتمنى أن ترشحوا أقسامكم المفضلة

على المشرفين على الاقسام تقديم برنامج مغري للأعضاء للفوز

وعلى الأعضاء وضع إسم أفضل قسم مع إعطاء السبب

ولا داعي لتلك الأجوبة كل الأقسام جيدة

أريد إسم قسم مع السبب

انطلقوا للترشح وتنطلق حملتي من الآن

تحدي احزاب المنتدى هو تحدي بين المشرفين

حزب اللمة العام وفرغ واش كاين فقلبك .....معاك يا موطن من السوق العام يحافظ عليك ويراعي جيبك هههه نيهاهاهاهاها . شعاري جيب المواطن الماوي المشومر