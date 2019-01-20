السلام عليكم

نعمات
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لايهمني من يتكلم وراء ظهري يكفني أنه يخرس عندما يراني
2 هناك اناس لو نعاملهم بالمثل لخرجوا من حياتنا مند زمن ولكن النقطة الإختلاف هي أخلاقنا
3 لست ذو القلب الأسود لكني لا أنسى الوجوه التي أساءت لي يوما
4 لم يغرق موسى عليه السلام في البحر وهو رضيع وهو في قيمة ضعفه / بينما غرق فرعون وهو في قيمة قوته وجبروته
5ابن الأصول لو أطعمته خبزا حاف يصون وقليل الأصل لو أطعمته لحم لكتاف يخون
6 المرأة القوية هي التي يكون بدخلها وجع كبير وتخرج للجميع مليكة وكأن شئ لم يكن
2 هناك اناس لو نعاملهم بالمثل لخرجوا من حياتنا مند زمن ولكن النقطة الإختلاف هي أخلاقنا
3 لست ذو القلب الأسود لكني لا أنسى الوجوه التي أساءت لي يوما
4 لم يغرق موسى عليه السلام في البحر وهو رضيع وهو في قيمة ضعفه / بينما غرق فرعون وهو في قيمة قوته وجبروته
5ابن الأصول لو أطعمته خبزا حاف يصون وقليل الأصل لو أطعمته لحم لكتاف يخون
6 المرأة القوية هي التي يكون بدخلها وجع كبير وتخرج للجميع مليكة وكأن شئ لم يكن