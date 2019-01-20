السلام عليكم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,554
الإعجابات
4,336
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
لايهمني من يتكلم وراء ظهري يكفني أنه يخرس عندما يراني
2 هناك اناس لو نعاملهم بالمثل لخرجوا من حياتنا مند زمن ولكن النقطة الإختلاف هي أخلاقنا
3 لست ذو القلب الأسود لكني لا أنسى الوجوه التي أساءت لي يوما
4 لم يغرق موسى عليه السلام في البحر وهو رضيع وهو في قيمة ضعفه / بينما غرق فرعون وهو في قيمة قوته وجبروته
5ابن الأصول لو أطعمته خبزا حاف يصون وقليل الأصل لو أطعمته لحم لكتاف يخون
6 المرأة القوية هي التي يكون بدخلها وجع كبير وتخرج للجميع مليكة وكأن شئ لم يكن
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,199
الإعجابات
3,306
النقاط
191
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
بارك الله فيكي على الموضوع
ننتظر دائما مواضيعكي المميزة
دمتي في رعاية الله
 
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