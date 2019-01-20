عرض بيع بيع مبلغ 500 دولار بايونير مقابل 195 دج ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
موسى87
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
موسى87

موسى87

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
128
الإعجابات
19
النقاط
7
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
#1
السلام عليكم و رحمة الله
متوفر مبلغ 500 دولار بايونيير مقابل 195 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 97500 دج
اقل مبلغ للحجز 200 دولار
المصدر عمل حر
ملاحظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,405
الإعجابات
3,387
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
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