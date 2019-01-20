عجوز و المكياج

#راقت_لي



عجوز آبدويه تقول مريت من عند صالون تجميل وكان معاي شايبي (زوجها) وتقول سألني ليش ماتروحي للصالون ؟؟؟؟



فردت عليه بهذه القصيدة .. :



لا رحت لصالون ولا زرت مگياج

ولأني من اللي زينهن يشترنه



أگرم الضيفان وأخبز على الصاج

وأسجد لرب البيت بفرض وسنه



ولا رحت للشاطئ وشاهدت الأمواج

ولأني من اللي رقمهن يرسلنه



ابدويه أمشي على خير منهاج

ولأني من اللي لبسهن يقصرنه



اللي على الصالونات طوابير وأفواج

واللي ب جيب الرجل ضيعنه



لا قال لها يا بنت تراي محتاج

قالت هات المصروف من غير منه



وقامن يقودنه مثل قود الأنعاج

ومنين مابغن دربهن وجهنه



ويسگت المسكين ما يحب الإزعاج

ومن ضيمهن يون تسعين ونه



يقول يا معبود يا والي الأفراج

أرحم اللي بگيدهن عذبنه