ليس ذنبي يا سيدي

مقنع جدا :::

سأله الاستاذ الجامعي لماذا رسبت في الامتحان .!

اجاب : ليس ذنبي يا سيّدي لأن هناك 365 يوماً فقط في السنة..

يوم الجمعه يوم عباده عندنا 52 جمعه في السنة ولا أحد يدرس فيها ... فيتبقى من السنه 313 يوم ...

العطلة الصيفيه لا ندرس... فيها : 60 يوم

يتبقى 253 يوم ...

8 ساعات نوم يوميه ...وهذا يعني: 122 يوم نوم

يتبقى فقط 131 يوم ....

(ساعه واحدة للعب يومياً مفيده للصحه)

مما يعني 15 يوما إضافيا ....

يتبقى 116 يوم ....

(ربع ساعه فطور+نص ساعه غدا+ نص ساعه عشا) يوميا للأكل مع المضغ جيداً للحفاظ على الطاقه ... أي 19يوم ...

يتبقى 97 يوم ...

ساعه يوميه للكلام والتحدّث..(فالإنسان مخلوق إجتماعي )....وبذلك نضيف 15يوم ...

يتبقى 82 يوم ....

أيام الامتحانات في السنه ع الأقل 45 يوم ...

يتبقى 37 يوم ...

العطل وأيام الأعياد الدينيه والوطنيه والإنسانيه والقوميه : 10أيام ....

يتبقى 27 يوم ....

أيام المرض نهار في الستين يوم ع أقل تقدير :

7 أيام في السنه ....

يتبقى20 يوم ...

ساعه و ربع مسلسلات...أي 19يوم ...

يبقى..

يوم واحد

!!!!!!

و هذا اليوم هو بالضبط ذكرى يوم ميلادي ....

مافي مجال ابدا ....

لا وشو بطلع الحق ع الطالب آخر شي ...

انشتاين ماعرف يجاوب كده ...