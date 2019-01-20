لماذا مات البحر الميت

Abodi84

Abodi84

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قصة قصيرة : لماذا مات البحر الميت؟
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فى يوم من الايام تصفح طفل صغير أطلس العالم فشدّ انتباهه ما يُسمى بالبحر الميت، فسأل والده: "لماذا مات البحر الميت؟ من الذي قتله؟"

ابتسم الأب وقال لابنه:

"يقع البحر الميت في منخفض تصب فيه الأمطار والأنهار، ولا يستطيع تصريف مياهه، فزادت فيه الأملاح وتركزت مياهه المعدنية فقتلت فيه الحياة. لم يستطع السمك أن يعيش فيه، ولا الإنسان أن يشرب منه
هكذا قتلته الأنانية، فإنه يأخذ ولا يُعطي.).

العبرة
بعض القلوب مثل البحر الميت لا تعطي للاخرين شيئا فلاتعيش فيها مشاعر الحب والخير
 
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