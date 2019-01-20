حب طفولي أم الطفولة والحب ؟؟؟؟

وأنا أطالع فضاء التواصل الاجتماعي تصادفت مع سيدة تحكي عن ابنها قائلة وهي تضحك:

ابني صاحب التسع سنوات ..اكتشفت انه يحب طفلة تدرس معه..واخبرني انه يحبها ويريد الزواج بها !

حتى أنه كان ممتازا في دراسته تدنت نتائجه الدراسية كثيرا خلال الثلاثي الأول ...

والطفلة ايضا ..تحدثت انا وزوجي مع والديها ...قمنا بتأنيب ابننا..ضربه محاورته وأهل الطفلة ايضا

لكن لم يتغير شيء

اتصلنا بأخصائي نفساني فلم يفلح هو اللآخر في حل المشكلة ...

فكان الحل الأخير :ايهامهما بخطبة وهمية حفاظا على سلامة مشاعرهما

قررنا اعطاء الكلمة على الطفلة واقناع ابني انها ستكون زوجته في المستقبل

بشرط ان يدرسا ويعودا الى مستواهما الجيد في الدراسة !

انه الحب الحقيقي ابني يحب الطفلة من قلبه وهي ايضا !!!

ومازالت تضحك وكأن الأمر بالفعل مضحك او ان ابنها قام بانجاز

هناك بعض الردود صدمتني فعلا من ممن يلقبن بأمهات المستقبل :

قالت احداهن : انه الحب الحقيقي يااختي خلي ابنك يحب خليه يعشق خليه يتعلم الحب !

وأخرى : زوجي لم يحبني مثل ماحب ابنك الطفلة هادا حب ولاخلي !

وأخرى : اخطبي لابنك الطفلة وقوليلو كي توصلو 18 سنة كونو مع بعض متلقايش افضل من كنة تحب ابنك من الطفولة ..!!!!

هنا نفتح قوس كبير ونضع علامة تعجب كبيرة

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مارأيكم في موضوع حب الأطفال لبعض في مثل هدا السن هل انت مع او ضد ؟

-ماهي الأسباب التي تجعل الطفل وهو في سن صغيرة للالتفات الى الحب وامور اكبر من سنه ؟

-ماهي العواقب التي تنجم عن حالة مثل هده ؟

-كيف نقوم بمراقبة الطفل وتوجيهه لتفادي الظاهرة ماهي الحلول في نظركم ؟

-هل أمهات وآباء اليوم مؤهلون فعلا لتربية الاطفال ؟؟؟؟؟؟