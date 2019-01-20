حب طفولي أم الطفولة والحب ؟؟؟؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1




وأنا أطالع فضاء التواصل الاجتماعي تصادفت مع سيدة تحكي عن ابنها قائلة وهي تضحك:
ابني صاحب التسع سنوات ..اكتشفت انه يحب طفلة تدرس معه..واخبرني انه يحبها ويريد الزواج بها !
حتى أنه كان ممتازا في دراسته تدنت نتائجه الدراسية كثيرا خلال الثلاثي الأول ...
والطفلة ايضا ..تحدثت انا وزوجي مع والديها ...قمنا بتأنيب ابننا..ضربه محاورته وأهل الطفلة ايضا
لكن لم يتغير شيء
اتصلنا بأخصائي نفساني فلم يفلح هو اللآخر في حل المشكلة ...
فكان الحل الأخير :ايهامهما بخطبة وهمية حفاظا على سلامة مشاعرهما
قررنا اعطاء الكلمة على الطفلة واقناع ابني انها ستكون زوجته في المستقبل
بشرط ان يدرسا ويعودا الى مستواهما الجيد في الدراسة !
انه الحب الحقيقي ابني يحب الطفلة من قلبه وهي ايضا !!!
ومازالت تضحك وكأن الأمر بالفعل مضحك او ان ابنها قام بانجاز
هناك بعض الردود صدمتني فعلا من ممن يلقبن بأمهات المستقبل :
قالت احداهن : انه الحب الحقيقي يااختي خلي ابنك يحب خليه يعشق خليه يتعلم الحب !
وأخرى : زوجي لم يحبني مثل ماحب ابنك الطفلة هادا حب ولاخلي !
وأخرى : اخطبي لابنك الطفلة وقوليلو كي توصلو 18 سنة كونو مع بعض متلقايش افضل من كنة تحب ابنك من الطفولة ..!!!!

هنا نفتح قوس كبير ونضع علامة تعجب كبيرة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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مارأيكم في موضوع حب الأطفال لبعض في مثل هدا السن هل انت مع او ضد ؟

-ماهي الأسباب التي تجعل الطفل وهو في سن صغيرة للالتفات الى الحب وامور اكبر من سنه ؟

-ماهي العواقب التي تنجم عن حالة مثل هده ؟

-كيف نقوم بمراقبة الطفل وتوجيهه لتفادي الظاهرة ماهي الحلول في نظركم ؟

-هل أمهات وآباء اليوم مؤهلون فعلا لتربية الاطفال ؟؟؟؟؟؟


في انتظار آراءكم





 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تعليق، هم يبكي وهم يضحك
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بارك الله فيك
لي عودة ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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#3
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#3
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مارأيكم في موضوع حب الأطفال لبعض في مثل هدا السن هل انت مع او ضد ؟
هده من الكوارث الي تحدث في مجتمعنا ولا نحسب لها حساب كيف لصاحب التسع سنوات ان يحب انه حب طفولي حب البراءة ان حعناه حب قياسا بحب البالغين فقد افسدنا عقولهم وفي هده المواقف دائما يفترق الاثنان عند الكبر او بمرد النضوج

-ماهي الأسباب التي تجعل الطفل وهو في سن صغيرة للالتفات الى الحب وامور اكبر من سنه ؟
هو دائما نقول انه حب البراءة وهو حب طاهر لا غدر فيه وما يفسده وجعله حب من نوع اخر هو التلفاز والانترنت واضافة الى تشجيع الوالدين و ترك المدخل للشيطان
-ماهي العواقب التي تنجم عن حالة مثل هده ؟
العواقب لا تكون في البداية لأن الطفل مهما كان يحسبها لعبة ولكن بعد مرور الزمن تكون التعقيدات النفسية وامور لا تحمد عقباها
-كيف نقوم بمراقبة الطفل وتوجيهه لتفادي الظاهرة ماهي الحلول في نظركم ؟
من يربي ابنه تربية سليمة ويعلمه طريق الصواب من الصغر لا يخاف
ومن يترك الطفل على هواه ويزين له مثل هده الامور تصبح عنده قنبلة موقوتة لا يعرف وقت انفجارها
وهنا ننوه الى ان الطفل لا يجب ان يتفرج على الافلام مع والديه خاصة الرومنسية منها ومراقبة هاتفه الجوال بما انو اصبح صغار السن يملكون هواتف دكية و نسأل الله العفو والعافية
-هل أمهات وآباء اليوم مؤهلون فعلا لتربية الاطفال ؟؟؟؟؟؟
على ضوء ما ارى وانا من المجتمع بالطبع هناك من هم مؤهلين وهناك العكس
ولو انو الواقع المعاش المر والوضع الاقتصادي الهش لاغلب للعائلات و وماقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير في اهلية اولياء اليوم


موضوعك طيب
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