السلام عليكم

متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP يمكن ارساله بايبال

اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار

اولوية لمن يأخذه كله

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ

يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)

- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00