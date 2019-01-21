هل بنك بايونير مازال يستصدر بطاقات ماستركارد الى الجزائر؟

T

tafethi

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#1
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#1
السلام عليكم.
لدي سؤال أتمنى أن أجد الاجابة عليه من طرف أحد أعضاء المنتدى المطلعين يتمثل في:
لدي حساب بايونير قديم (حوالي 4سنوات) وحصلت بواسطته من البنك على بطاقتين في تلك المدة ، الأولى مجانية والثانية مقابل عمولة التجديد، المشكل أن صلاحيتها تنتهي في فيفري 2019، هل سيقوم البنك بإرسال بطاقة جديدة لي الى الجزائر أم لا؟
علما أن حسابي يرسل ويستقبل وقمت بشحنه واستعماله في الشراء والدفع عبر الانترنت كثيرا.
وشكرا مسبقا
 
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