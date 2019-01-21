عندما يبكي الرجال

sanaya
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عندما يبكي الرجل فاعلم أن همومه فاقت حدود التحمل❤
المرأة تبكي كثيرا ولا عجب ، فهي في الأخير عاطفية ، و الرجل منحه الله قوة الصبر و التحمل و جبل على ذلك ، يعود لبيته مثقلا بأعباء الخارج فيجد زوجته باكية فيحضنها ، و هي لا تعلم أن الذي به هو أعظم من مصابها هي .....
فرفقا بالرجال ......
نعم رفقا.....
سمعنا رفقا بالنساء......
ولكن أين سنجد رفقا بالرجال ......
العالم خارج البيت قاس فلا تحرمن أزواجكن من أحضانكن ، قبلي جبينه و يديه ، جهزي له أحيانا ماءا مملحا يريح به رجليه من عناء يومه ، هكذا تستقبل الصينية زوجها ، و ادعي الله له بالسلامة عند خروجه لعمله ، رافقيه للباب وودعيه و اجعلي دعواتك آخر ما يسمعه قبل مغادرته ، هو قد يتعرض لضغط مديره و لمعاملة جافية من زملائه و يصبر لأجل أن يجلب لك قوتك......
فلا تبخلي عليه بابتسامة و لمسة حنون على رأسه ، و لا تحرميه مشاكساتك اللطيفة و دعاباتك ، و لاتجعلي شبابه يموت على يديك ، بل اجعليه يزهر على يديك أنت .......
فالرجال في الواقع لا يبكون لذلك نحن لا ندرك معاناتهم.......
فرفقا رفقا .....
#بوح