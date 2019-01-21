عندما يبكي الرجال

عندما يبكي الرجل فاعلم أن همومه فاقت حدود التحمل❤المرأة تبكي كثيرا ولا عجب ، فهي في الأخير عاطفية ، و الرجل منحه الله قوة الصبر و التحمل و جبل على ذلك ، يعود لبيته مثقلا بأعباء الخارج فيجد زوجته باكية فيحضنها ، و هي لا تعلم أن الذي به هو أعظم من مصابها هي .....فرفقا بالرجال ......نعم رفقا.....سمعنا رفقا بالنساء......ولكن أين سنجد رفقا بالرجال ......العالم خارج البيت قاس فلا تحرمن أزواجكن من أحضانكن ، قبلي جبينه و يديه ، جهزي له أحيانا ماءا مملحا يريح به رجليه من عناء يومه ، هكذا تستقبل الصينية زوجها ، و ادعي الله له بالسلامة عند خروجه لعمله ، رافقيه للباب وودعيه و اجعلي دعواتك آخر ما يسمعه قبل مغادرته ، هو قد يتعرض لضغط مديره و لمعاملة جافية من زملائه و يصبر لأجل أن يجلب لك قوتك......فلا تبخلي عليه بابتسامة و لمسة حنون على رأسه ، و لا تحرميه مشاكساتك اللطيفة و دعاباتك ، و لاتجعلي شبابه يموت على يديك ، بل اجعليه يزهر على يديك أنت .......فالرجال في الواقع لا يبكون لذلك نحن لا ندرك معاناتهم.......فرفقا رفقا .....#بوح