عندما يبكي الرجال

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
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أنثى
#1
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عندما يبكي الرجل فاعلم أن همومه فاقت حدود التحمل❤
المرأة تبكي كثيرا ولا عجب ، فهي في الأخير عاطفية ، و الرجل منحه الله قوة الصبر و التحمل و جبل على ذلك ، يعود لبيته مثقلا بأعباء الخارج فيجد زوجته باكية فيحضنها ، و هي لا تعلم أن الذي به هو أعظم من مصابها هي .....
فرفقا بالرجال ......
نعم رفقا.....
سمعنا رفقا بالنساء......
ولكن أين سنجد رفقا بالرجال ......
العالم خارج البيت قاس فلا تحرمن أزواجكن من أحضانكن ، قبلي جبينه و يديه ، جهزي له أحيانا ماءا مملحا يريح به رجليه من عناء يومه ، هكذا تستقبل الصينية زوجها ، و ادعي الله له بالسلامة عند خروجه لعمله ، رافقيه للباب وودعيه و اجعلي دعواتك آخر ما يسمعه قبل مغادرته ، هو قد يتعرض لضغط مديره و لمعاملة جافية من زملائه و يصبر لأجل أن يجلب لك قوتك......
فلا تبخلي عليه بابتسامة و لمسة حنون على رأسه ، و لا تحرميه مشاكساتك اللطيفة و دعاباتك ، و لاتجعلي شبابه يموت على يديك ، بل اجعليه يزهر على يديك أنت .......
فالرجال في الواقع لا يبكون لذلك نحن لا ندرك معاناتهم.......
فرفقا رفقا .....
#بوح
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم رئيسة هيئة حقوق الرجال😁😁😁
والله يا اختي يوم يكون عندي زوج نديرلو كيما صينية ونشطحلو كالهندية و نستيكي.كالألمانية بصح منين.يطيرلي القرمود نرجع لاصلي جزائرية وأفترس
المشكلة اغلب الازواج الخائنين لزوجاتهم لقاو الدلال منهن يعني اضربو يعرف مضربو لو ديري كل هذا وكاين نوع والله ما تسمعي حتى.كلمة صحا وشبابو يزهر مع اخرى فالدورة. اذا لقيتو معززني ويحبني ويحترمني يستلهل اكثر من.هكذا لو لقيتو نص نص ينفع غير الحزام الاسود واذا بغا يصادي مش يبكي
تحياتي لك ولزوجي المستقبلي ما تخافش راح نرفق ببك.😁😁😁😁
 
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