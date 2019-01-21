نتائج سلسلة النقاش في ركن الأناقة والأزياء





أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية

بعد طرحنا لعدة أعداد من فكرة موضوع نقاشي تحت المجهر

في ركن الأناقة والأزياء

نتقدم بالشكر لجميع اخواتنا المشاركات في كل عدد

وبعد مراجعة الاعداد نعلن اليوم النتائج



الفائزة في العدد الأول

موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الأول البيجاما

هي الأخت : هي الأخت :



موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الثاني المعطف الفائزة في العدد الثاني

هي الأخت :



موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الثالث قبعات الصوف الفائزة في العدد الثالث

هي الأخت :



موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الرابع أحذية الشتاء الفائزة في العدد الرابع

هي الأخت :

نهديهن وسام