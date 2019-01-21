نتائج سلسلة النقاش في ركن الأناقة والأزياء

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية
بعد طرحنا لعدة أعداد من فكرة موضوع نقاشي تحت المجهر
في ركن الأناقة والأزياء
نتقدم بالشكر لجميع اخواتنا المشاركات في كل عدد
وبعد مراجعة الاعداد نعلن اليوم النتائج
الفائزة في العدد الأول
موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الأول البيجاما
هي الأخت :
@لؤلؤة قسنطينة
الفائزة في العدد الثاني
موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الثاني المعطف
هي الأخت :
heba biba@
الفائزة في العدد الثالث
موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الثالث قبعات الصوف
هي الأخت :
@ملكة زوجي
الفائزة في العدد الرابع
موضوع نقاشي تحت المجهر العدد الرابع أحذية الشتاء
هي الأخت :
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf@
نهديهن وسام