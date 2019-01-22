حصرياً: مرطب شفاه

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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كيفكن يا حلوات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جايبتلكم موضوع رح تحبوه كتير
خصوصاً البنوتات اللي متلي مصروفهم على قدهم ;):LOL:

اليوم رح نعمل مع بعض مرطب شفاه بأدوات ومواد موجودة بالبيت
ويا الله نبلش مع بعض

رح تحتاجي يا حلوتي
علبة أحمر الشفاه فارغة أو علبة صغيرة
فازلين
لون تحبينه

أنا أخذت هذه العلبة

IMG_4076.JPG

IMG_4077.JPG

رح ناخذ كمية من الفازلين بالملعقة والقليل من لون أحمر شفاه تحبينه
وتضعيه فوق شمعة صغيرة او فوق النار تبع الطباخ انتِ حرة

IMG_4086.JPG

وبعدما تذوب قومي بسكبها داخل العلبة

IMG_4087.JPG

والآن أتركيها 20 دقيقة في الثلاجة او في مكان بارد
وبعدها ستحصلين على مرطب شفاه لن تجدي له مثيل

IMG_4088.JPG

IMG_4089.JPG

سكوووون: ليش مرطبك فيه لونين؟؟
يا عيون سكون لأني قمت بوضع الفازلين لوحده أولاً
ثم أضفت اللون الزهري لأصنع لونين ويصبح لونه هكذا أجمل

بتمنى تكون وصفتي عجبتكم
وبتمنى تجربوها وتوفرو على حالكن المنتجات اللي ما فيها فايدة غير اهدار المال

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#2
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27 جويلية 2018
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الإعجابات
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محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم....
فكرة ممتازةةةةةةةةةةة:love: راح نجربها بالطبع قريبااا وارسلك الصور بإذن الله:D
تسلم ايدك حياتى
تحياتى لك:D
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,246
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271
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله
تسلميلي على الافكار الرائعة
راح نجربو ان شاء الله باااارك الله فيك عزيزتي
دمتي مميزة
 
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