حصرياً: مرطب شفاه

كيفكن يا حلوات؟ إن شاء الله تكونوا بخير

اليوم جايبتلكم موضوع رح تحبوه كتير

خصوصاً البنوتات اللي متلي مصروفهم على قدهم

اليوم رح نعمل مع بعض مرطب شفاه بأدوات ومواد موجودة بالبيت

ويا الله نبلش مع بعض

رح تحتاجي يا حلوتي

علبة أحمر الشفاه فارغة أو علبة صغيرة

فازلين

لون تحبينه

أنا أخذت هذه العلبة

رح ناخذ كمية من الفازلين بالملعقة والقليل من لون أحمر شفاه تحبينه

وتضعيه فوق شمعة صغيرة او فوق النار تبع الطباخ انتِ حرة

وبعدما تذوب قومي بسكبها داخل العلبة

والآن أتركيها 20 دقيقة في الثلاجة او في مكان بارد

وبعدها ستحصلين على مرطب شفاه لن تجدي له مثيل

سكوووون: ليش مرطبك فيه لونين؟؟

يا عيون سكون لأني قمت بوضع الفازلين لوحده أولاً

ثم أضفت اللون الزهري لأصنع لونين ويصبح لونه هكذا أجمل