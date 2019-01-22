تحدي الأكل الصحي ❤💪التخلص من الزيت النباتي

sanaya
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سلام لحباب وشراكم😊😊
نشالله راكم غاية👌👌👌
👈تحدي هاذ الشهر كان تحدي الزيت بعبارة أخرى شهر كامل من دون زيت نباتي
👈بون قبل كلشي الأطباء كانوا ينصحوا بتجنب الشحمة و أنو تسبب كوليسترول و هاذي مكاش منها
👈ودوكا كاين أطباء ينصحوا بالشحمة و تجنب زيت المائدة و بكري كانوا صحاح باسكو كانوا يستعملوا الشحمة فالماكلة تاعهم
👈بديل الزيت النباتي هو زيت الزيتون ولا الشحم مي لازم يكون جديد و ذايب من قبل
👈بالنسبة لزيت الزيتون تأكدي أنو أصلي مش متكون من نسبة من زيت المائدة
👈 و أحسن زيت زيتون للطبخ هو نوع أصلي لونو فاتح جدا و ريحتو خفيفة مش قاسحة يصلح للماكلة يجي من منطقة القبائل
👈أنا منحبش زيت الزيتون فالماكلة خلاص الله غالب 😌😌 علاهاذيك نستعمل الشحمة خير أما زيت الزيتون نحطو فالسلاطة و لا مع البيض مي منطيبش بيه
👈قاتلي جدتي اذا كنتي تحبي تطيبي بزيت الزيتون تحطيه يتغلى شويا قبل و مبعد تزيديلو البصل و الثوم و التوابل هكذا باش ميطلقش ريحتو فالطعام
👈التحدي درتو لمدة شهر و عجبني بزاااااف
👈و راح نداوم عليه
بالنسبة للبطاطا المقلية ديريها فالفرن تجي بنينة مي شوياااا ناشفة و هذا يتطلب أنو تكون معاها لاصوص باه ترطب
👈شاركونا أفكاركم ووصفاتكم و شكون حاب يتخلص نهائيا من الزيت النباتي
تحياتي لكم😊😊
و صحة دائمة على الجميع بإذن الله😊😊
نشالله راكم غاية👌👌👌
👈تحدي هاذ الشهر كان تحدي الزيت بعبارة أخرى شهر كامل من دون زيت نباتي
👈بون قبل كلشي الأطباء كانوا ينصحوا بتجنب الشحمة و أنو تسبب كوليسترول و هاذي مكاش منها
👈ودوكا كاين أطباء ينصحوا بالشحمة و تجنب زيت المائدة و بكري كانوا صحاح باسكو كانوا يستعملوا الشحمة فالماكلة تاعهم
👈بديل الزيت النباتي هو زيت الزيتون ولا الشحم مي لازم يكون جديد و ذايب من قبل
👈بالنسبة لزيت الزيتون تأكدي أنو أصلي مش متكون من نسبة من زيت المائدة
👈 و أحسن زيت زيتون للطبخ هو نوع أصلي لونو فاتح جدا و ريحتو خفيفة مش قاسحة يصلح للماكلة يجي من منطقة القبائل
👈أنا منحبش زيت الزيتون فالماكلة خلاص الله غالب 😌😌 علاهاذيك نستعمل الشحمة خير أما زيت الزيتون نحطو فالسلاطة و لا مع البيض مي منطيبش بيه
👈قاتلي جدتي اذا كنتي تحبي تطيبي بزيت الزيتون تحطيه يتغلى شويا قبل و مبعد تزيديلو البصل و الثوم و التوابل هكذا باش ميطلقش ريحتو فالطعام
👈التحدي درتو لمدة شهر و عجبني بزاااااف
👈و راح نداوم عليه
بالنسبة للبطاطا المقلية ديريها فالفرن تجي بنينة مي شوياااا ناشفة و هذا يتطلب أنو تكون معاها لاصوص باه ترطب
👈شاركونا أفكاركم ووصفاتكم و شكون حاب يتخلص نهائيا من الزيت النباتي
تحياتي لكم😊😊
و صحة دائمة على الجميع بإذن الله😊😊