تحدي الأكل الصحي ❤💪التخلص من الزيت النباتي

سلام لحباب وشراكم😊😊نشالله راكم غاية👌👌👌👈تحدي هاذ الشهر كان تحدي الزيت بعبارة أخرى شهر كامل من دون زيت نباتي👈بون قبل كلشي الأطباء كانوا ينصحوا بتجنب الشحمة و أنو تسبب كوليسترول و هاذي مكاش منها👈ودوكا كاين أطباء ينصحوا بالشحمة و تجنب زيت المائدة و بكري كانوا صحاح باسكو كانوا يستعملوا الشحمة فالماكلة تاعهم👈بديل الزيت النباتي هو زيت الزيتون ولا الشحم مي لازم يكون جديد و ذايب من قبل👈بالنسبة لزيت الزيتون تأكدي أنو أصلي مش متكون من نسبة من زيت المائدة👈 و أحسن زيت زيتون للطبخ هو نوع أصلي لونو فاتح جدا و ريحتو خفيفة مش قاسحة يصلح للماكلة يجي من منطقة القبائل👈أنا منحبش زيت الزيتون فالماكلة خلاص الله غالب 😌😌 علاهاذيك نستعمل الشحمة خير أما زيت الزيتون نحطو فالسلاطة و لا مع البيض مي منطيبش بيه👈قاتلي جدتي اذا كنتي تحبي تطيبي بزيت الزيتون تحطيه يتغلى شويا قبل و مبعد تزيديلو البصل و الثوم و التوابل هكذا باش ميطلقش ريحتو فالطعام👈التحدي درتو لمدة شهر و عجبني بزاااااف👈و راح نداوم عليهبالنسبة للبطاطا المقلية ديريها فالفرن تجي بنينة مي شوياااا ناشفة و هذا يتطلب أنو تكون معاها لاصوص باه ترطب👈شاركونا أفكاركم ووصفاتكم و شكون حاب يتخلص نهائيا من الزيت النباتيتحياتي لكم😊😊و صحة دائمة على الجميع بإذن الله😊😊