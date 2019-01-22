تحدي الأكل الصحي ❤💪التخلص من الزيت النباتي

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
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#1
سلام لحباب وشراكم😊😊
نشالله راكم غاية👌👌👌
👈تحدي هاذ الشهر كان تحدي الزيت بعبارة أخرى شهر كامل من دون زيت نباتي
👈بون قبل كلشي الأطباء كانوا ينصحوا بتجنب الشحمة و أنو تسبب كوليسترول و هاذي مكاش منها
👈ودوكا كاين أطباء ينصحوا بالشحمة و تجنب زيت المائدة و بكري كانوا صحاح باسكو كانوا يستعملوا الشحمة فالماكلة تاعهم
👈بديل الزيت النباتي هو زيت الزيتون ولا الشحم مي لازم يكون جديد و ذايب من قبل
👈بالنسبة لزيت الزيتون تأكدي أنو أصلي مش متكون من نسبة من زيت المائدة
👈 و أحسن زيت زيتون للطبخ هو نوع أصلي لونو فاتح جدا و ريحتو خفيفة مش قاسحة يصلح للماكلة يجي من منطقة القبائل
👈أنا منحبش زيت الزيتون فالماكلة خلاص الله غالب 😌😌 علاهاذيك نستعمل الشحمة خير أما زيت الزيتون نحطو فالسلاطة و لا مع البيض مي منطيبش بيه
👈قاتلي جدتي اذا كنتي تحبي تطيبي بزيت الزيتون تحطيه يتغلى شويا قبل و مبعد تزيديلو البصل و الثوم و التوابل هكذا باش ميطلقش ريحتو فالطعام
👈التحدي درتو لمدة شهر و عجبني بزاااااف
👈و راح نداوم عليه
بالنسبة للبطاطا المقلية ديريها فالفرن تجي بنينة مي شوياااا ناشفة و هذا يتطلب أنو تكون معاها لاصوص باه ترطب
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👈شاركونا أفكاركم ووصفاتكم و شكون حاب يتخلص نهائيا من الزيت النباتي
تحياتي لكم😊😊
و صحة دائمة على الجميع بإذن الله😊😊
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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الشرق-الوسط
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أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالفعل الزيت النباتي مضر كثيرا للصحة
ونستطيع تعويضه بزيت الزيتون وعدم الاكثار منه ايضا
وعدم قليه فقط نكتفي بالطهي به او تتبيل السلطة به تصبح شهية يمممم
او كما قلتي اثناء شي اللحم نستعمل الشحم
والفرن اثناء طهي البطاطا والخضار
وطهي العدس وانواع الشربات نضع ملعقة زيت زيتون عوض النباتي يممم

بارك الله فيك اختي الحبيبة
 
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