وقت القهوة 👐👐حلوة 👈👈👈👈الحليب 👉👉👉👉

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,834
الإعجابات
4,017
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ....
وقت القهوة واش يجى فيبالك :rolleyes::rolleyes:
انا نقوللكم
☕☕☕☕ فنجان قهوة
++++
🍩🍩🍩🍩 حبيبة قاطوو
على بيها خممت فيكم وجبتلكم وصفة سريعة مقادير اقتصادية
وبنة روووووعة
المقادير :
125g_زبدة
250g_زيت
120g_سكر
5g_ملح
10g_فانيلا
4 بيض
(2 كاملة والاخرى صفار فقط)
100g_مايزينة
50g_بودرة الحليب
1كيس خميرة الحلوة
(درت انا 15g)
والفرينة نطم بيها
تقريباا 700g


IMG20190122100232.jpg
👆
ونحط كلشي مع بعض الاالفرينة والخميرة
وكى نتحصل على كريمة
نطم بالفرينة
👇

IMG20190122100651.jpg
نشكل كرات متوسطة الحجم
مننساش بالى درت الخميرة يعنى راح يتضاعف الحجم ديالها
👇👇

IMG20190122102520.jpg
وهاهى ليكم بعد ما شكلتها وثقبتها غير بالاصبع
👇👇
تجى تقريباا 45 حتى 50 حبة
👇👇


IMG20190122102509.jpg
نار متوسطة 180°مدة 15min
كى تطيب نحذوب شكولاطة ونحط نصها فالشكولاطة
ونحط فوقها اى نوع مكسرات محمص ومرحي
👇👇
ونملئ الثقب
👇👇👇👇

IMG20190122115405.jpg
👇👇👇الشكل النهائي هاو ليكم 👇👇👇


IMG20190122114851.jpg

IMG20190122114845.jpg
IMG20190122115119.jpg
👏👏👏👏انتهى 👏👏👏👏
اتمنى ان تروقكم الوصفة
😶😶😶😶
الشكر لكل من مر من هنا
👋👋👋👋
شكراا لكل من مر من هناا
:D:D:D:D

الوصفة تم تغير فيها واضافة بعض اللمسات
من قبلى بعدما قمت بتحضيرها عدة مرات
وكانت النتائج هى التى شاهدتموها 👆👆👆👆
الوصفة الاصلية
للمبدعة
** ماما زهور **
 
آخر تعديل:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,834
الإعجابات
4,017
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجلك شباب
يعطيك الصحة على الوصفة
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السلام عليكم ....
اهلا وسهلا ومرحباا جميلتى
نورتى الموضوع بطلتك اختى
الله يسلمك وربي يحفظك
شكراا على كرم المرور
 
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