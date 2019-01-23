وقت القهوة 👐👐حلوة 👈👈👈👈الحليب 👉👉👉👉

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
- إنضم
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- محل الإقامة
- ساكنة غير هنا
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ....
وقت القهوة واش يجى فيبالك
انا نقوللكم
☕☕☕☕ فنجان قهوة
++++
🍩🍩🍩🍩 حبيبة قاطوو
على بيها خممت فيكم وجبتلكم وصفة سريعة مقادير اقتصادية
وبنة روووووعة
المقادير :
125g_زبدة
250g_زيت
120g_سكر
5g_ملح
10g_فانيلا
4 بيض
(2 كاملة والاخرى صفار فقط)
100g_مايزينة
50g_بودرة الحليب
1كيس خميرة الحلوة
(درت انا 15g)
والفرينة نطم بيها
تقريباا 700g
👆
ونحط كلشي مع بعض الاالفرينة والخميرة
وكى نتحصل على كريمة
نطم بالفرينة
👇
نشكل كرات متوسطة الحجم
مننساش بالى درت الخميرة يعنى راح يتضاعف الحجم ديالها
👇👇
وهاهى ليكم بعد ما شكلتها وثقبتها غير بالاصبع
👇👇
تجى تقريباا 45 حتى 50 حبة
👇👇
نار متوسطة 180°مدة 15min
كى تطيب نحذوب شكولاطة ونحط نصها فالشكولاطة
ونحط فوقها اى نوع مكسرات محمص ومرحي
👇👇
ونملئ الثقب
👇👇👇👇
👇👇👇الشكل النهائي هاو ليكم 👇👇👇
👏👏👏👏انتهى 👏👏👏👏
اتمنى ان تروقكم الوصفة
😶😶😶😶
الشكر لكل من مر من هنا
👋👋👋👋
شكراا لكل من مر من هناا
الوصفة تم تغير فيها واضافة بعض اللمسات
من قبلى بعدما قمت بتحضيرها عدة مرات
وكانت النتائج هى التى شاهدتموها 👆👆👆👆
الوصفة الاصلية
للمبدعة
** ماما زهور **
وقت القهوة واش يجى فيبالك
انا نقوللكم
☕☕☕☕ فنجان قهوة
++++
🍩🍩🍩🍩 حبيبة قاطوو
على بيها خممت فيكم وجبتلكم وصفة سريعة مقادير اقتصادية
وبنة روووووعة
المقادير :
125g_زبدة
250g_زيت
120g_سكر
5g_ملح
10g_فانيلا
4 بيض
(2 كاملة والاخرى صفار فقط)
100g_مايزينة
50g_بودرة الحليب
1كيس خميرة الحلوة
(درت انا 15g)
والفرينة نطم بيها
تقريباا 700g
👆
ونحط كلشي مع بعض الاالفرينة والخميرة
وكى نتحصل على كريمة
نطم بالفرينة
👇
نشكل كرات متوسطة الحجم
مننساش بالى درت الخميرة يعنى راح يتضاعف الحجم ديالها
👇👇
وهاهى ليكم بعد ما شكلتها وثقبتها غير بالاصبع
👇👇
تجى تقريباا 45 حتى 50 حبة
👇👇
نار متوسطة 180°مدة 15min
كى تطيب نحذوب شكولاطة ونحط نصها فالشكولاطة
ونحط فوقها اى نوع مكسرات محمص ومرحي
👇👇
ونملئ الثقب
👇👇👇👇
👇👇👇الشكل النهائي هاو ليكم 👇👇👇
👏👏👏👏انتهى 👏👏👏👏
اتمنى ان تروقكم الوصفة
😶😶😶😶
الشكر لكل من مر من هنا
👋👋👋👋
شكراا لكل من مر من هناا
الوصفة تم تغير فيها واضافة بعض اللمسات
من قبلى بعدما قمت بتحضيرها عدة مرات
وكانت النتائج هى التى شاهدتموها 👆👆👆👆
الوصفة الاصلية
للمبدعة
** ماما زهور **
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