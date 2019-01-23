وقت القهوة 👐👐حلوة 👈👈👈👈الحليب 👉👉👉👉

الوصفة تم تغير فيها واضافة بعض اللمسات

من قبلى بعدما قمت بتحضيرها عدة مرات

وكانت النتائج هى التى شاهدتموها 👆👆👆👆

الوصفة الاصلية

للمبدعة

** ماما زهور **