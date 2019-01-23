طريقة كورنيل في تدوين الملاحظات أثناء المحاضرات

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كيفية تدوين الملاحظات بطريقة كورنيل ​

ينشغل الكثير من الطلاب بكتابة ما يقوله المحاضر أثناء الشرح، ما يقلل من درجة تركيزهم واستيعابهم للمحاضرة، إلا أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال اتباع طريقة كورنيل و تسمح هذه الطريقة بكتابة المعلومات بشكل أسرع، و هي أكثر تنظيما من الطريقة التقليدية للتدوين، ما يساعدعلى تذكر المعلومات بسهولة..

تعرف فيما يلي (على هذه الطريقة التي صممها البروفيسور والتر بوك سنة 1950 لمساعدة طلبة جامعة كورنيل في تلخيص محاضراتهم).​