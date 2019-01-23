طريقة كورنيل في تدوين الملاحظات أثناء المحاضرات

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية تدوين الملاحظات بطريقة كورنيل
كيفية تدوين الملاحظات بطريقة كورنيل
ينشغل الكثير من الطلاب بكتابة ما يقوله المحاضر أثناء الشرح، ما يقلل من درجة تركيزهم واستيعابهم للمحاضرة، إلا أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال اتباع طريقة كورنيل و تسمح هذه الطريقة بكتابة المعلومات بشكل أسرع، و هي أكثر تنظيما من الطريقة التقليدية للتدوين، ما يساعدعلى تذكر المعلومات بسهولة..
تعرف فيما يلي (على هذه الطريقة التي صممها البروفيسور والتر بوك سنة 1950 لمساعدة طلبة جامعة كورنيل في تلخيص محاضراتهم).
تعرف فيما يلي (على هذه الطريقة التي صممها البروفيسور والتر بوك سنة 1950 لمساعدة طلبة جامعة كورنيل في تلخيص محاضراتهم).
طريقة كورنيل:
هي طريقة منهجية لتنظيم المعلومات و الأفكار و كتابتها خلال المحاضرة و الطريقة باختصار تعتمد على تسطير الورقة لتقسيمها الى 4 اجزاء رئيسية لتسهيل الرجوع اليها مرة اخرى للحفظ او استرجاع المعلومات.
كيفية تدوين الملاحظات:
1- الجزء الاول من الورقه يحتوي على اسم المادة ،عنوان الدرس ،الاسبوع والتاريخ.
2-العمود الأيمن: يدوّن فيه الكلمات المفتاحية للمحاضرة و الأسئلة.
3- العمود الأيسر: يدوّن فيه النقاط والمعلومات المهمة التي ذكرت اثناء المحاضرة و بكلمات قليلة و مستعينا بالرموزو الخرائط الذهنية.
4- الجزء السفلي: يكتب فيه خلاصة ما فهمته و النقاط المهمة و الواجبات.
هي طريقة منهجية لتنظيم المعلومات و الأفكار و كتابتها خلال المحاضرة و الطريقة باختصار تعتمد على تسطير الورقة لتقسيمها الى 4 اجزاء رئيسية لتسهيل الرجوع اليها مرة اخرى للحفظ او استرجاع المعلومات.
كيفية تدوين الملاحظات:
1- الجزء الاول من الورقه يحتوي على اسم المادة ،عنوان الدرس ،الاسبوع والتاريخ.
2-العمود الأيمن: يدوّن فيه الكلمات المفتاحية للمحاضرة و الأسئلة.
3- العمود الأيسر: يدوّن فيه النقاط والمعلومات المهمة التي ذكرت اثناء المحاضرة و بكلمات قليلة و مستعينا بالرموزو الخرائط الذهنية.
4- الجزء السفلي: يكتب فيه خلاصة ما فهمته و النقاط المهمة و الواجبات.