تطبيقي لمرطب الشفاه ****سكون الفجر****

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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- ساكنة غير هنا
- الجنس
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السلام عليكم....
حبيباتى رواد قسم
ركن الزينة والعناية بالجسم والبشرة
وبعدما اطلعت على موضوع اختى
@سكون الفجر
وعجبتنى فكرتهاا
قمت بمحاولة تطبيقها
ونتائج رووووووعة
انا ضفت شئ مهم بالنسبة لى ولا أتخلى عنوو
وهو الملمع￼
وهو ملمع خاص بالعيون والوجه
حبيباتى رواد قسم
ركن الزينة والعناية بالجسم والبشرة
وبعدما اطلعت على موضوع اختى
@سكون الفجر
وعجبتنى فكرتهاا
قمت بمحاولة تطبيقها
ونتائج رووووووعة
انا ضفت شئ مهم بالنسبة لى ولا أتخلى عنوو
وهو الملمع￼
وهو ملمع خاص بالعيون والوجه
. نسيت ما صورتش احمر الشفاه
بعدما ذاب الفازلين واحمر الشفاه
ضفت الملمع
وفرغت في العلبة
وخرجلى لون رائع ولمعان يجنن
وماننساش الترطيب
شكرا
حبيبتى سكون
ضفت الملمع
وفرغت في العلبة
وخرجلى لون رائع ولمعان يجنن
وماننساش الترطيب
شكرا
حبيبتى سكون
آخر تعديل بواسطة المشرف: