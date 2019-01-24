تطبيقي لمرطب الشفاه ****سكون الفجر****

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
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#1
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#1
السلام عليكم....

حبيباتى رواد قسم
ركن الزينة والعناية بالجسم والبشرة
وبعدما اطلعت على موضوع اختى
@سكون الفجر
وعجبتنى فكرتهاا:love::love:
قمت بمحاولة تطبيقها:D:D
ونتائج رووووووعة
:geek::geek::geek:
انا ضفت شئ مهم بالنسبة لى ولا أتخلى عنوو :D
وهو الملمع￼
وهو ملمع خاص بالعيون والوجه

:rolleyes::rolleyes:


IMG20190124121933.jpg



IMG20190124121945.jpg . نسيت ما صورتش احمر الشفاه


بعدما ذاب الفازلين واحمر الشفاه

IMG20190124122515.jpg

ضفت الملمع
وفرغت في العلبة
IMG20190124122537.jpg
IMG20190124123342.jpg
وخرجلى لون رائع ولمعان يجنن:love:
وماننساش الترطيب:love:
شكرا :love:
حبيبتى سكون:love:
IMG20190124123402.jpg

:love:
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله
خرجك هايل تسلم الايادي انت
والاخت سكون الفجر بارك الله فيك
في انتظار المميز منكم دائما
دمتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
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الشرق-الوسط
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أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اووو ماشاءالله خرجلك هايل بصحتك حبيبتي
شوقتوني باه نجربو ان شاءالله يارب في القريب العاجل
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#4
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#4
شوفى هاك لا جانى شباب :giggle:
هههههههههه
نتمسخر برك
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
شكرا جزيلا على كرم المرور عزيزتى
تحياتى لك :geek:
ربي يحفظك:love:
@ملكة زوجي :ROFLMAO:
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#5
إنضم
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#5
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#6
إنضم
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أنثى
#6
[/QUOTE]
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اووو ماشاءالله خرجلك هايل بصحتك حبيبتي
شوقتوني باه نجربو ان شاءالله يارب في القريب العاجل
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وعليكم السلام ....
الله يسلمك حبيبتى
ربي ييحفظك
صراحة متندميش عليه :love::love:
باذن الله جميلتي
تحياتى لك:geek:
شكراا على كرم المرور
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
#7
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#7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الميليو هذا خاطيني ياااو، مفهمت والو ههههههههه
بارك الله فيك لمشاركتنا تجربتك وان شاء الله يستفيدو الاخوات
اتمنى تقبل مروري
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#8
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27 جويلية 2018
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#8
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الميليو هذا خاطيني ياااو، مفهمت والو ههههههههه
بارك الله فيك لمشاركتنا تجربتك وان شاء الله يستفيدو الاخوات
اتمنى تقبل مروري
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
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السلام عليكم ....
ههههههههههه جميلتى منورة
ان شاء الله تعم الفائدة عزيزتي
هههههه شكراا جزيلا على كرم المرور حبيبتى
تحياتى لك :geek:
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#9
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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#9
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