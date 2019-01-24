أعمال يسيرة أجور عظيمة ...

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,076
الإعجابات
1,348
النقاط
271
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1

اسعد الله مسائكم اخوتي
موضوعي اليوم أعمال يسيرة أجور عظيمة ...




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رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب
اللهم يسر أمورنا وسهل طريقنا في كل خطوة نمضيها في هذه الحياة.. وقربنا بها إلى حبك وطاعتك..
اللهم يا مغير الحال والأحوال غير أحوالنا إلى أحسن حال.

دمتم في رعاية الله وحفظه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,859
الإعجابات
4,077
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ....
جعل الله كل كلمة كتبت في مموضوعك في ميزان حسناتك
نسال الله أن يجعلنا من الصالحين وإياكم يارب العالمين
تحياتي لك :geek:
 
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