اسعد الله مسائكم اخوتي

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اليوم أعمال يسيرة أجور عظيمة .

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رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب

اللهم يسر أمورنا وسهل طريقنا في كل خطوة نمضيها في هذه الحياة.. وقربنا بها إلى حبك وطاعتك..

اللهم يا مغير الحال والأحوال غير أحوالنا إلى أحسن حال.