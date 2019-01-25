عرض بيع بيع 134 دولار ويب موني مقابل 195 دج Baridi Mob / CCP - الباقي 19$

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
134.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
رمزي_23

رمزي_23

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بائع عملات معتمد
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16 جانفي 2017
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 134 دولار ويب موني مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة على الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
الدفع فوري عند التاكد عبر SMS
اي استفسار بعد الحجز يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه

يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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16 جانفي 2017
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شكرا على الموافقة
 
imadsuarez93

imadsuarez93

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اخي رمزي احجزلي 23.07 ادفع غدا بادن الله
 
Mourad ljn

Mourad ljn

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السلام عليكم اخي احجزلي 22 دولار من فضلك الدفع غدا باذن الله
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
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16 جانفي 2017
المشاركات
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نقاط التفاعل
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تم الحجز لك اخي جاري إرسال المعلومات
قال Mourad ljn:
السلام عليكم اخي احجزلي 22 دولار من فضلك الدفع غدا باذن الله
إضغط للتوسيع...
 
hakoo1

hakoo1

:: عضو منتسِب ::
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26 جويلية 2017
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احجز لي 21 وارسل معلومات الدفع.
 
رمزي_23

رمزي_23

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تم الحجز لك وإرسال المعلومات أخي
 
Mourad ljn

Mourad ljn

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اخي الغي الحجز لضروف خارجة عن نطاقي و اكرر اعتذاري مرة اخرى
 
رمزي_23

رمزي_23

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بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
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رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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تم الارسال لك أخي في إنتظار تأكيد الاستلام
قال hakoo1:
احجز لي 21 وارسل معلومات الدفع.
إضغط للتوسيع...
الباقي 90 دولار ويب موني
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
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للرفع
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
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رمزي_23

رمزي_23

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Ramzi Fezzai

Ramzi Fezzai

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السلام عليكم احجزلي 20.51 دولار في اقرب وقت
 
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