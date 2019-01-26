سلسلة احذف يختلف >>>

sami44

sami44

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سلسلة احذف يختلف

من المعلوم ان قاموس الاسماء العربية كبير جدا سواء كان اسم بنت 👩‍🌾او اسم ولد 👨‍🌾يعد بالألاف

هناك طريقة جربتها وكانت جميلة ومسلية وتمكنك من كسب معلومات والتعرف اكثر على معجم الاسماء العربية

هناك الكثير من الاسماء اذا خذفت منها حرف او حرفين يتغير معناها تماما

100254
:)لذالك اسميتها سلسلة احذف يختلف:)

100255
كل عضو يدخل الموضوع يضع السؤال والعضو الي بعده يحاول معرفة الاسم المقصود من السؤال السابق

مثلا ادخل انا اضع السؤال اقول ( اسم بنت من اربع حروف ادا حذفنا اول وثاني الحروف اصبح بحر ) الي بعدي يحاول حل السؤال الي هو (مريم)
معناه حذفنا الميم والراء وبقي يم الي هو معناه البحر وهكذا حتى يكون السؤال معقد والي يحل السؤال لازم يفكر

ويمكن للعضو طرح السؤال بالطريقة اللتي يراها مناسبة

وهكذا يكتسب معلومات ربما كانت خافية عنه

اتمنى تفاعلكم و حضوركم

100253

اتمنى تفاعلكم
تقبلو تحيات اخوكم سامي44
 
sami44

sami44

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السؤال الاول يكون من نصيبي
اسم بنت من اربع حروف اذا حذفنا اوله اصبح نار
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كما عودتنا ماشاء الله لاقوة الا بالله
دمت متميزا اخي الكريم الطيب، في المتابعة والمشاركة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

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السؤال يقول
اسم ولد من اربعة حروف ان حذفنا اول وثاني الحروف اصبح معناه القط
 
الامين محمد

الامين محمد

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قال sami44:
السؤال يقول
اسم ولد من اربعة حروف ان حذفنا اول وثاني الحروف اصبح معناه القط
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هههههههههههههه
الاسم هو ماهر عندما نحذف الميم و الألف يبقى هر
 
sami44

sami44

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قال الامين محمد:
هههههههههههههه
الاسم هو ماهر عندما نحذف الميم و الألف يبقى هر
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ماهر ِِِِِِِِِِِِِو طاهر
مشكور اخي محمد على التفاعل لا تحرمنا من وجودك في ركن العباقرة
 
sami44

sami44

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قال sanaya:
اسم فتاة نحذفلو الحرف الاول و الاخير يولي ماركة تاع فرينة😅 و الله صح هذا واش لقيت الله غالب
[/Q
امممممممممممم حصلتيني خالتي مريم لازملي الصبح نروح للحانوت تاع السميد ونشوف كامل الماركات تاع الفرينة وما نعرف
هذي ما يسلكها غير خويا محمد الامين هو كبير يعرف
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال sanaya:
اسم فتاة نحذفلو الحرف الاول و الاخير يولي ماركة تاع فرينة😅 و الله صح هذا واش لقيت الله غالب
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نسيمة
والفرينة هي "سيم" الذوق الدائم 😋
 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:
اسم بنت تحذفلو الحرف الأول والثاني يولي آخر حرف من حروف اللغة العربية
والحروف بالترتيب تاع ا ب ت ث ج إلخ​
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اضنه رغد نحذفو الراء الدال يولي غاء
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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ماكانش خاصية تدير فيها تفاعل على التفاعل تاع العضو
😂 عجبتني الواو هاديك، أكثر شخص سعيد بهاد الخاصية هي انا ههه
المهم الإجابة ليست رغد،و الترتيب ماش تاع أ ب ج د ه و ز
لا الترتيب تاع أ ب ت ث ج ح خ د ذ إلخ
وباه نسهلكم الحرف هو الياء

 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:
ماكانش خاصية تدير فيها تفاعل على التفاعل تاع العضو
😂 عجبتني الواو هاديك، أكثر شخص سعيد بهاد الخاصية هي انا ههه
المهم الإجابة ليست رغد،و الترتيب ماش تاع أ ب ج د ه و ز
لا الترتيب تاع أ ب ت ث ج ح خ د ذ إلخ
وباه نسهلكم الحرف هو الياء

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اضنه اسم علياء
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال sami44:
اضنه اسم علياء
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والله إجابتك صحيحة نسيت خلاص علياء
مع أنني اخترت اسم لمياء بصح يبقى تخمينك صحيح ☺
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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أمير
أمي
خسسسسسسسسسسسسارة :eek::eek:
منعرفش نولول :ROFLMAO:
اشفاوووووو اشفاوووووو وشهدوووو بالى خممت وخدمت راسي 😁🤩
 
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