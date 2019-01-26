sami44
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سلسلة احذف يختلف
من المعلوم ان قاموس الاسماء العربية كبير جدا سواء كان اسم بنت او اسم ولد يعد بالألاف
هناك طريقة جربتها وكانت جميلة ومسلية وتمكنك من كسب معلومات والتعرف اكثر على معجم الاسماء العربية
هناك الكثير من الاسماء اذا خذفت منها حرف او حرفين يتغير معناها تماما
لذالك اسميتها سلسلة احذف يختلف
كل عضو يدخل الموضوع يضع السؤال والعضو الي بعده يحاول معرفة الاسم المقصود من السؤال السابق
مثلا ادخل انا اضع السؤال اقول ( اسم بنت من اربع حروف ادا حذفنا اول وثاني الحروف اصبح بحر ) الي بعدي يحاول حل السؤال الي هو (مريم)
معناه حذفنا الميم والراء وبقي يم الي هو معناه البحر وهكذا حتى يكون السؤال معقد والي يحل السؤال لازم يفكر
ويمكن للعضو طرح السؤال بالطريقة اللتي يراها مناسبة
وهكذا يكتسب معلومات ربما كانت خافية عنه
اتمنى تفاعلكم و حضوركم
اتمنى تفاعلكم
تقبلو تحيات اخوكم سامي44