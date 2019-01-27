تفضلوا قدموا نصيحة من محض تجاربكم لعروسات المستقبل

ملكة زوجي
:: مرشحة للإشراف ::
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طاقم المرشحين
اهلا وسهلا بكم يا لماويات
مع أقتراب موسم الأفراح
و حرصاً منا على تقديم الأفادة
هذا الموضوع أهداء لعروسات منتدى اللمة
فيه سنقدم النصائـــــح للعروس ليوم زفافها من المتزوجات اللاتي مروا بتجارب في اليوم المنتظر
فأرجو من كل أخت تدخل الموضوع أن تضع نصيحة أو أكثر
خاصة بالجمال بالباس ...............
كي لا يقعنَ بالمشكلات و يتوترن
أرجو أن تكون الفكرة واضحة
وملاحظة جد مهمة
من فضلكم للبنات
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