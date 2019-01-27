تفضلوا قدموا نصيحة من محض تجاربكم لعروسات المستقبل

نصيحتي

لو عندك مشكل في البشرة مثلا سواد او بثور او اي شي داومي فقط على علاج واحد حتى لا تزيدي الطين بلة و اكثري من ماء الورد كل شوي قبل النوم بللي وجهك بماء الورد او ماء الخيار - خدي شوية خيار حكيه و خدي ماءه - لانه بيجدد الخلايا و لو عملتي نتواياج 3 ايان قبل العرس بيكون احسن و من الافضل تبتعدي على اي مكياج قبل يوم الزفاف لكي تحسي بشكلك متغير يوم العرس



اكثري من دكر الله لانه بيعطي نور للوجه و اكثري من قول - الله نور السماوات و الارض .........- من سورة النور​