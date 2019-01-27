تفضلوا قدموا نصيحة من محض تجاربكم لعروسات المستقبل

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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100260



اهلا وسهلا بكم يا لماويات


مع أقتراب موسم الأفراح

و حرصاً منا على تقديم الأفادة

100261

هذا الموضوع أهداء لعروسات منتدى اللمة

فيه سنقدم النصائـــــح للعروس ليوم زفافها من المتزوجات اللاتي مروا بتجارب في اليوم المنتظر

فأرجو من كل أخت تدخل الموضوع أن تضع نصيحة أو أكثر
خاصة بالجمال بالباس ...............
كي لا يقعنَ بالمشكلات و يتوترن


أرجو أن تكون الفكرة واضحة
وملاحظة جد مهمة
من فضلكم للبنات
لا يتم وضع صور اجسام العارضات دون طمس واحترام قوانين المنتدى


100262
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,210
نقاط التفاعل
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71
اول شيء مبروك على كل العرايس المقبلات على الزواج والله يرزق كل البنات الزوج الصالح ان شاء الله

اول نصيحة مني
في ليلتك السعيدة اجعليها ايضا مباركه وان لا تنسي وقت الصلاه
حتى وان كان مافى وقت لكي يرضى الله عنك و يبارك لك
ايضا ممكن تجمعى الظهر والعصر والا المغرب والعشاء حسب وقت الحفله
حاولى تكونى متوضيه قبل الدخول ...عشان تصلى ركعتين انت وعريسك قبل كل شى
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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السلام عليكم و رحمة اله تعالى و بركاته
بارك الله فيك اختي على الموضوع المهم بالنسبة لكل البنات
ان شاء الله الكل يتفاعل لتعم الفائدة ان شاء الله

من الامور المهمة التي على المقبلة على الزواج معرفتها هو ان تحفظ سر زوجها و ما يجري في بيتها بينه و بينها حتى لأقرب الناس اليها و لو كان ابويها او اخواتها

 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,210
نقاط التفاعل
1,736
النقاط
71
نصيحة لكل عروسة

اهم شىء تحتاجينه الراحة النفسية والبعد عن التوتر والنوم المنتظم واستعمال الوصفات الطبيعية وياريت الثبات على وصفة واحدة حتى تجد استجابة لبشرتها
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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191
نصيحة لكل عروسة :
يا عروسة راكي داخلة على ناس بصفتك مرت وليدهم و تحبي تبيني جمالك و اناقتك قدامهم .....بارسكو راكي انثى او امراة
و كي تكوني تجهزي في روحك تغرك شي لبسات ممكن تكون عارية الذراعين او عند الركبة او مزيرة .......
حاولي ما تكثريش من هاد الحوايج لان ما تقدريش تلبسيهم مثلا قدام شيخك و لا اخوان زوجك و لا ازواج اخوات زوجك او اي اجنبي يجي للدار
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,210
نقاط التفاعل
1,736
النقاط
71
نصيحتي
لو عندك مشكل في البشرة مثلا سواد او بثور او اي شي داومي فقط على علاج واحد حتى لا تزيدي الطين بلة و اكثري من ماء الورد كل شوي قبل النوم بللي وجهك بماء الورد او ماء الخيار - خدي شوية خيار حكيه و خدي ماءه - لانه بيجدد الخلايا و لو عملتي نتواياج 3 ايان قبل العرس بيكون احسن و من الافضل تبتعدي على اي مكياج قبل يوم الزفاف لكي تحسي بشكلك متغير يوم العرس

اكثري من دكر الله لانه بيعطي نور للوجه و اكثري من قول - الله نور السماوات و الارض .........- من سورة النور
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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191
زورو موضوعي حول خطر استعمال موانع الحمل قبل الزواج
مفيد جدا للمقبلات على الزواج
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هام لكل المقبلات على الزواج **سلبيات و خطر استعمال موانع الحمل قبل الزواج

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته هام لكل المقبلات على الزواج سلبيات و خطر استعمال موانع الحمل قبل الزواج يفضل الكثير من المقبلين على الزواج وفي البداية عدم الإنجاب خلال فترة معينة نظرا للظروف المعيشية فقد يسعى كل من الزوج والزوجة إلى تحقيق ذاتهم في بادئ الأمر قبل الانشغال بتربية...
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع يعطيك الصحة

نصيحة لكل عروس


لاتكوني ثرثارة مع اهل زوجك ضعي بينكم حدود من البداية
اسرارك واسرار اهلك لاتثرثري بها
لانهم في اول مشكلة سينشرون غسيلك
فاحترسي اختاه
 
آسِيَّه

آسِيَّه

:: عضو منتسِب ::
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12 نوفمبر 2018
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السلام عليكم

مبروك على كل العرائس و العقوبة لكل البنات ربي يرزقهم أزواج صالحين

نصيحتي لك: المعاشرة بالمعروف أختي

بمعنى لازم تكوني كي الوردة أنيقة . كلامك حلو و يطيب الخاطر . تحترمي الكبار و تعرفي كيفاش تكسبيهم . الزمي حدودك و ما تخلي حتى واحد يتعدى الحدود معاك . ربي يرزقنا كاملين معيشة طيبة خالية من المنغصات
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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نصيحتي لكي
كوني ودودة لطيفة مطاوعة حتى يشعر زوجك بالسكينة​
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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نصيحتي لكي
احفظي نفسك وعرضك في غياب زوجك، وإياك وما يخدش حياءك وشرفك​
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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18 نوفمبر 2018
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نصيحتي
كوني صادقة معه خصوصاً فيما يحدث في غيابه،
وابتعدي عن الكذب، فإن الأمر إن انطلى مرة فلن يستمر لفقد الثقة، وإذا فقدت الثقة ساءت العلاقة.
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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يا عروسة
والديك زوج بيبان للجنة دعواتهم مستجابة و قد توصلك للسعادة و الهناء ان شاء الله وعلاش ما تحوسيش ادخلي الفرحة لقلوبهم و ديري وش ما درتيهش معاهم من قبل حاولي تحسسيهم بقيمتهم و مكانتهم في قلبك و ما تغمضلكش عين الا ما رضاوش عليك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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نصيحتي

من الضروري جداً أن تكون الثقةوالطمأنينة ركيزة الحياة الزوجية، لذا اسعي جاهدة لتطبيق ذلك على حياتك الشخصية وأبعدي عن حياتكما كل ما يسبب الشك ويفقدكما الأمان الزوجي، وهذا ما يستتبعه الحفاظ على الودّ والحب والاحترام في علاقتكما الزوجية.
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,210
نقاط التفاعل
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النقاط
71
نصيحتي
عندما تبدأ العروس مشوار التجهيز للزفا تجدها مشتة الذهن بين هذا وذاك مما يجعلها تقتني اشياء غير مهمة

وباهظة الثمن لذلك عليها التخطيط مسبقاً قبل البدء بالشراء وتحديد الأولويات وكتابة جميع المستلزمات في ورقة

حتى يسهل تذكرها ولا تضيع الكثير من وقتها في التسوق والبحث
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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النقاط
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نصيحتي :
احترمي الكل و حاولي ما تبينيش زعافك و ما ترديش الهدرة
و هكذا رايحة تكوني قادرة على شقاك و تدي دعوة الخير من الكل و خاصة عجوزتك​
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,210
نقاط التفاعل
1,736
النقاط
71
نصيحتي
ضعي لوازم شهر العسل في حقيبه منفصله عن باقي تجهيزات الزفاف

من ملابس وأحذيه وغيرها ولا تنسي وضع الماكياج والعطور

الازمه لهذه الفترة .
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
191
نصيحتي
اذا كنتي تسكني في بيت العائلة
خلي غرفة النوم حاجة خاصة بيك و بزوجك
 
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