ميزاب هندسة معمارية دون مهندس

sanaya

sanaya

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تتمتع قصور بني ميزاب بهندسة معمارية راقية و هذا بالنسبة للأحياء القديمة بينما المناطق السكنية الجديدة لا تخضع لكل الهندسات القديمة
و من مميزات الهندسة المعمارية التي أنشأت أنه لكل تفصيل حكمة دقيقة بالغة الأهمية من ورائه و قد صنفت قصور ميزاب عام 1982 في منظمة اليونسكو كتراث عالمي
100383
و صنف قصر تافيلالت في بني يزجن كأفضل مدينة صحراوية بيئية
100385

الهندسة المعمارية للبيوت:
العتبة (تسانت أن وغلاد )
100386
تتميز الديار جميعا بوجود عتبة أمام الباب ترتفع حوالي عشر سنتيمترات أو أكثر تمنع دخول مياه الأمطار و الأتربة الدخول للبيت و كذلك الحشرات الضارة
تسكيفت
100388
هي أول مدخل في البيت بحيث بها جدار يحجب على الزائر التطلع لداخل البيت و إن حدث و فتح الباب فجأة فلا يستطيع المارة في الشارع التطلع إلى داخل البيت
الشباك
100390
هي فتحة تهوئة و إنارة كبيرة على سقف البيت توجد بجميع البيوت توفر الضوء في وضح النهار و تساهم في تهوئة المنزل طبيعيا
و يعتبر الشباك بديلا للنوافذ التي ان وجدت فغالبا تكون في الطابق الثاني أو مطلة في حديقة البيت و هذا بالنسبة للبيوت الحديثة .....
حيث أن المنازل جلها تعتمد على الإضاءة العلوية .......
تيزفري
100392
هي الغرفة التي تضم أفراد العائلة كلها و غرفة الجلوس ان صح القول و لا يخلو بيت منها و هي غرفة في بهو الدار لها مدخل عريض دون باب ......
و اتجاهها يكون الى الشرق لضمان استفادة أكثر من ضوء النهار حيث كان النسوة قديما و حتى البعض الآن يعملن على المناسج في تيزفري و يكون المنسج أول ركن يستقبل أشعة الشمس
لعلي أو دويريت :
هي غرفة مخصصة لاستقبال الرجال عادة لها مدخل ينتهي بأدراج جانب مدخل البيت و هذا يوفر للنساء الحرية في التنقل داخل البيت دون حرج عند وجود رجال ليسوا من المحارم وكذلك عدم دخول الرجال الى بهو البيت و إنما مباشرة الى قاعة الاستقبال دون احراج اهل البيت و توجد غالبا بالقاعة نافذة صغيرة تلاحظ من الخارج.....
و لاتزال معظم البيوت داخل المدينة تلتزم بهذه المعايير الهندسية بينما الأحياء الجديدة و التي تقع خارج المدينة تلتزم ببعض الهندسة التراثية و ليس جميعها.....
الهندسة المعمارية للأحياء:
السوق:
100397
هو مكان و ساحة واسعة لتبادل السلع و المنتوجات بين السكان و بين قوافل المسافرين القادمين للمدينة
و لدينا ببني يزجن سوق لالة عشو الذي يظهر بالصورة و قد سمي باسم هذه المرأة لأنها ذات مرة أخرت صلاة المغرب فحفرت فيه بئرا في سبيل الله تكفيرا عن ذنبها فسمي السوق باسمها....
المنشآت الدفاعية (السور و أبراج المراقبة)
100398
الأبراج تتميز بشكل هرمي و هي عالية بها نوافذ عديدة حيث في وقت الاستعمار يعتليها الرجال لمتابعة تحركات العدو
اما السور فهو سور متين يحيط على المدينة كاملها حفاظا على أمنها تتخله فتحات كانت تستعمل وقت الاستعمار لمهاجمة العدو
له عدة أبواب و كان في زمن مضى يغلق في حدود الواحدة ليلا من طرف حارسه بينما الان يبقى مفتوحا طوال الليل بعدما أصبح الكثير من السكان يسكنون بعد السور لتوسع المدينة أي خارجها.
و تعتبر ات ازجن المدينة الوحيدة التي حافظت على سورها كاملا لحد الساعة
الأزقة الضيقة :
100401
حيث داخل المدينة كل الأزقة ضيقة و السبب لأن المنطقة صحراوية و بها الرياح عاتية فالأزقة الضيقة تكسر الرياح فتقل سرعتها و تقل الزوابع الرملية كذلك فيها و تقلل من مدة اشعاع الشمس بأيام الحر
و يقول جدي أن الطرق الضيقة لها عدة فروع و السبب كان لتضليل المستعمر الفرنسي في ذلك الوقت عند لحاقه بأحد مواطني البلدة
الواحة (البيت الريفي)
100403
أو ما نسميه بالغابة
وهي واحات نخيل و مساحات للزراعة بها بيوت مبنية في الغالب بهندسة قديمة منهم من يسكن بها طوال فترة الصيف ومنهم من يختار الواحة مكانا لقضاء عطل نهاية الأسبوع....
تلك هي الهندسة التي شيدها رجال لم يرتادوا جامعات ولكن حب الله و الوطن و العمل غرس بقلوبهم فأنجزوا و أبدعوا
#ملاحظة :
النص مجهود خاص لصاحبته من الممكن أن يكون بحاجة للتدقيق ببعض المعلومات ...
سلام
 

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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إيه ماشاء الله على ناس غرداية والمدينة العتيقة.
تعجبني الأبنية القديمة وهندستها البسيطة الذكية وكل ماتوحي به من دفئ التجمعات العائلية وحفاوة الضيافة إلى حسن الجيرة والحرمة والبركة والاحترام هذه الهندسة الفعالة هي حتمية ونتيجة لسلوك السكان ومعروفين أهل ميزاب بخصوصياتهم وانفرادهم وتميزهم بعادات وتقاليد ومعاملات وضوابط محددة يحرس عليها الجميع بالتوارث حتى في مدينة بوسعادة نجدهم بنفس المعمار ونفس الهندسة ونفس قواعد الحياة والمعاملات لإخوتنا الميزابيين والجميع يحترمهم ويقدرونهم لاحترامهم الشديد لضوابطهم وقواعدهم المتميزة.
ربي يبارك فيك على إشراككِ لنا هذه الاطلالة القصيرة والصور الجميلة والتوضيحات الددقيقة والمشوقة لزيارة هذه البلدة المتميزة.
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
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قال فريد أبوفيصل:
إيه ماشاء الله على ناس غرداية والمدينة العتيقة.
تعجبني الأبنية القديمة وهندستها البسيطة الذكية وكل ماتوحي به من دفئ التجمعات العائلية وحفاوة الضيافة إلى حسن الجيرة والحرمة والبركة والاحترام هذه الهندسة الفعالة هي حتمية ونتيجة لسلوك السكان ومعروفين أهل ميزاب بخصوصياتهم وانفرادهم وتميزهم بعادات وتقاليد ومعاملات وضوابط محددة يحرس عليها الجميع بالتوارث حتى في مدينة بوسعادة نجدهم بنفس المعمار ونفس الهندسة ونفس قواعد الحياة والمعاملات لإخوتنا الميزابيين والجميع يحترمهم ويقدرونهم لاحترامهم الشديد لضوابطهم وقواعدهم المتميزة.
ربي يبارك فيك على إشراككِ لنا هذه الاطلالة القصيرة والصور الجميلة والتوضيحات الددقيقة والمشوقة لزيارة هذه البلدة المتميزة.
إضغط للتوسيع...
اهلا أخي فريد
بوسعادة نورمالمون جاية فالمسيلة هو شحال من خترة شفت أماكن فالتلفاز عندهم عادات و مباني مشابهة و لكن منعرفش وين بالضبط و لو دل على شيء فإنما على الوحدة و لو اختلف النسب
بالنسبة للمباني الجديدة تختلف عن القديمة و أصبح جلها حديث باستثناء قواعد لا تتغير و أولها الشباك
بانتظار زيارتك لبلدتنا و شكرا جزيلا لكرم المرور و الرد
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
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السلام عليكم ....
اتروقنى كثيرا هذه الاماكن القديمه التى هى تعبير عن أصالة الماضي اتمنى ان يتم المحافظة عليها فهى جراء من ماضي نعتز ونفتخر به هذه احدد الاماكن التي بإذن الله سازورها في عطلة الربيع إن شاء الله
شكراا على المشاركة عزيزتى

تحياتي لك :geek:





ان رأى خاص بي لا يعني توافقه معك او ضرورة اعجابك به
 
sanaya

sanaya

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العمر
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
اتروقنى كثيرا هذه الاماكن القديمه التى هى تعبير عن أصالة الماضي اتمنى ان يتم المحافظة عليها فهى جراء من ماضي نعتز ونفتخر به هذه احدد الاماكن التي بإذن الله سازورها في عطلة الربيع إن شاء الله
شكراا على المشاركة عزيزتى

تحياتي لك :geek:





ان رأى خاص بي لا يعني توافقه معك او ضرورة اعجابك به
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اهلا عزيزتي بانتظار زيارتك و ممكن نتلاقاو😍😍
العجيب مهما كانت المباني العصرية تروقنا فلمثل هذه الأماكن تأثير عجيب و راحة غريبة على النفس
شكرا لمرورك
تحياتي
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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قال sanaya:
اهلا عزيزتي بانتظار زيارتك و ممكن نتلاقاو😍😍
العجيب مهما كانت المباني العصرية تروقنا فلمثل هذه الأماكن تأثير عجيب و راحة غريبة على النفس
شكرا لمرورك
تحياتي
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يارب اختى ان شاء ألله ووباذنه نتلاقاوو:love:
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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لا حول ولا قوة الا بالله
هندسة من اروع ما يكون والغريب انها ضاربة في القدمولم تندثر
كم احب هذه المباني واضنها تشبه مباني سوف
كل الشكر على المجهود المبذول
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
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قال sami44:
لا حول ولا قوة الا بالله
هندسة من اروع ما يكون والغريب انها ضاربة في القدمولم تندثر
كم احب هذه المباني واضنها تشبه مباني سوف
كل الشكر على المجهود المبذول
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اهلا أخي
ايه لاتزال توجد الأحياء القديمة التي على ذات الطراز ضيقة و ملتوية و توجد أحياء جديدة لم توف بكل الهندسة و انما ببعضها
و مرحبا بك زائرا لمدينتنا
شكرا للمرور
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
6,109
النقاط
751
انا اسمع بمدينة بريان فقط من غرداية
يا ريت مرة على مرة تحطينا موضوع على غرداية
في منتدى العادات والتقاليد في منتدى السياحة ما دمتي بنت الولاية
وحتى نتعرف على بلادنا اكثر ومن المصدر
كل الشكر لكي
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,779
نقاط التفاعل
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النقاط
911
العمر
28
قال sami44:
انا اسمع بمدينة بريان فقط من غرداية
يا ريت مرة على مرة تحطينا موضوع على غرداية
في منتدى العادات والتقاليد في منتدى السياحة ما دمتي بنت الولاية
وحتى نتعرف على بلادنا اكثر ومن المصدر
كل الشكر لكي
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أنا بنفسي لم أزر القصور الأخرى الا نادرا و لكن سأحاول قدر المستطاع و شرف كبير لي متابعتك شكرا أخي سامي
 
Golden Man

Golden Man

:: عضو منتسِب ::
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نقاط التفاعل
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النقاط
5
قال sanaya:
تتمتع قصور بني ميزاب بهندسة معمارية راقية و هذا بالنسبة للأحياء القديمة بينما المناطق السكنية الجديدة لا تخضع لكل الهندسات القديمة
و من مميزات الهندسة المعمارية التي أنشأت أنه لكل تفصيل حكمة دقيقة بالغة الأهمية من ورائه و قد صنفت قصور ميزاب عام 1982 في منظمة اليونسكو كتراث عالمي
مشاهدة المرفق 100383
و صنف قصر تافيلالت في بني يزجن كأفضل مدينة صحراوية بيئية
مشاهدة المرفق 100385

الهندسة المعمارية للبيوت:
العتبة (تسانت أن وغلاد )
مشاهدة المرفق 100386
تتميز الديار جميعا بوجود عتبة أمام الباب ترتفع حوالي عشر سنتيمترات أو أكثر تمنع دخول مياه الأمطار و الأتربة الدخول للبيت و كذلك الحشرات الضارة
تسكيفت
مشاهدة المرفق 100388
هي أول مدخل في البيت بحيث بها جدار يحجب على الزائر التطلع لداخل البيت و إن حدث و فتح الباب فجأة فلا يستطيع المارة في الشارع التطلع إلى داخل البيت
الشباك
مشاهدة المرفق 100390
هي فتحة تهوئة و إنارة كبيرة على سقف البيت توجد بجميع البيوت توفر الضوء في وضح النهار و تساهم في تهوئة المنزل طبيعيا
و يعتبر الشباك بديلا للنوافذ التي ان وجدت فغالبا تكون في الطابق الثاني أو مطلة في حديقة البيت و هذا بالنسبة للبيوت الحديثة .....
حيث أن المنازل جلها تعتمد على الإضاءة العلوية .......
تيزفري
مشاهدة المرفق 100392
هي الغرفة التي تضم أفراد العائلة كلها و غرفة الجلوس ان صح القول و لا يخلو بيت منها و هي غرفة في بهو الدار لها مدخل عريض دون باب ......
و اتجاهها يكون الى الشرق لضمان استفادة أكثر من ضوء النهار حيث كان النسوة قديما و حتى البعض الآن يعملن على المناسج في تيزفري و يكون المنسج أول ركن يستقبل أشعة الشمس
لعلي أو دويريت :
هي غرفة مخصصة لاستقبال الرجال عادة لها مدخل ينتهي بأدراج جانب مدخل البيت و هذا يوفر للنساء الحرية في التنقل داخل البيت دون حرج عند وجود رجال ليسوا من المحارم وكذلك عدم دخول الرجال الى بهو البيت و إنما مباشرة الى قاعة الاستقبال دون احراج اهل البيت و توجد غالبا بالقاعة نافذة صغيرة تلاحظ من الخارج.....
و لاتزال معظم البيوت داخل المدينة تلتزم بهذه المعايير الهندسية بينما الأحياء الجديدة و التي تقع خارج المدينة تلتزم ببعض الهندسة التراثية و ليس جميعها.....
الهندسة المعمارية للأحياء:
السوق:
مشاهدة المرفق 100397
هو مكان و ساحة واسعة لتبادل السلع و المنتوجات بين السكان و بين قوافل المسافرين القادمين للمدينة
و لدينا ببني يزجن سوق لالة عشو الذي يظهر بالصورة و قد سمي باسم هذه المرأة لأنها ذات مرة أخرت صلاة المغرب فحفرت فيه بئرا في سبيل الله تكفيرا عن ذنبها فسمي السوق باسمها....
المنشآت الدفاعية (السور و أبراج المراقبة)
مشاهدة المرفق 100398
الأبراج تتميز بشكل هرمي و هي عالية بها نوافذ عديدة حيث في وقت الاستعمار يعتليها الرجال لمتابعة تحركات العدو
اما السور فهو سور متين يحيط على المدينة كاملها حفاظا على أمنها تتخله فتحات كانت تستعمل وقت الاستعمار لمهاجمة العدو
له عدة أبواب و كان في زمن مضى يغلق في حدود الواحدة ليلا من طرف حارسه بينما الان يبقى مفتوحا طوال الليل بعدما أصبح الكثير من السكان يسكنون بعد السور لتوسع المدينة أي خارجها.
و تعتبر ات ازجن المدينة الوحيدة التي حافظت على سورها كاملا لحد الساعة
الأزقة الضيقة :
مشاهدة المرفق 100401
حيث داخل المدينة كل الأزقة ضيقة و السبب لأن المنطقة صحراوية و بها الرياح عاتية فالأزقة الضيقة تكسر الرياح فتقل سرعتها و تقل الزوابع الرملية كذلك فيها و تقلل من مدة اشعاع الشمس بأيام الحر
و يقول جدي أن الطرق الضيقة لها عدة فروع و السبب كان لتضليل المستعمر الفرنسي في ذلك الوقت عند لحاقه بأحد مواطني البلدة
الواحة (البيت الريفي)
مشاهدة المرفق 100403
أو ما نسميه بالغابة
وهي واحات نخيل و مساحات للزراعة بها بيوت مبنية في الغالب بهندسة قديمة منهم من يسكن بها طوال فترة الصيف ومنهم من يختار الواحة مكانا لقضاء عطل نهاية الأسبوع....
تلك هي الهندسة التي شيدها رجال لم يرتادوا جامعات ولكن حب الله و الوطن و العمل غرس بقلوبهم فأنجزوا و أبدعوا
#ملاحظة :
النص مجهود خاص لصاحبته من الممكن أن يكون بحاجة للتدقيق ببعض المعلومات ...
سلام
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تشعر أنك أمام حضارة أمة- الف شكر على الطرح المميز.
 
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