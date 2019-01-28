عرض بيع بيع مبلغ 500$ PERFECTMONEY/ WEBMONEY مقابل baridimob/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
متوفر مبلغ 500دولار WEBMONEY / PERFECTMONEY للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,497
نقاط التفاعل
2,912
النقاط
1,001
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
V_Jones_Yt

V_Jones_Yt

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 أفريل 2017
المشاركات
22
نقاط التفاعل
3
النقاط
503
احجز لي 100 دولار من فضلك
الدفع غدا باذن الله .
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
Up uppUpppppp
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
UP UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
Up up uppppp
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
Up uppppppppp
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
-------------UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP------------------
 
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السعيد_19

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ماي 2018
المشاركات
47
نقاط التفاعل
7
النقاط
3
العمر
30
السلام عليكم اخي احجز لي 200 دولار برفكت موني الدفع سيكون في اخر النهار او غدا صباحا شكرا على تفهمك
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
قال السعيد_19:
السلام عليكم اخي احجز لي 200 دولار برفكت موني الدفع سيكون في اخر النهار او غدا صباحا شكرا على تفهمك
إضغط للتوسيع...
عليكم السلام اخي سعيد تم حجز لك 200$ برفكت موني مقابل 39000دج
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,559
نقاط التفاعل
718
النقاط
331
بالإضافة للبرفكت و ويب موني متوفر نتلر
 
S

shakibdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
3
النقاط
3
العمر
36
السلام اخي اريد حجز 20 دولار سكريل من فضلك
 
S

shakibdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
3
النقاط
3
العمر
36
السلام اخي اريد حجز 25 دولار برفكت موني من فضلك
 
Mr NaSrO

Mr NaSrO

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 سبتمبر 2015
المشاركات
86
نقاط التفاعل
36
النقاط
3
من فضلك اخي احجز لي 20 $ ويبموني
الدفع الان
 
S

shakibdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
3
النقاط
3
العمر
36
خويا يرحم والديك خصني 15 دولار برفكت موني urgent راني كليو عندك
دير مزيا
 
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