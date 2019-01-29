عرض بيع متوفر 500 دولار USDt مقابل CCP/ BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
197.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
متوفر مبلغ 500دولار USDt للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 197دج (ثابت)

اقل مبلغ للبيع 50 دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,480
نقاط التفاعل
3,651
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
UP UPPP
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
مازال عرض متاح
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
عرض متواصل
 
chenwi14

chenwi14

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
198
نقاط التفاعل
26
النقاط
7
السلام عليكم
احجزلي 50 دولار
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
chenwi14

chenwi14

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
198
نقاط التفاعل
26
النقاط
7
السلام عليكم
تم الدفع و ارسال الوصل على الخاص
 
chenwi14

chenwi14

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
198
نقاط التفاعل
26
النقاط
7
تم الاستقبال شكرا لك
 
M

midomessad

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أفريل 2016
المشاركات
79
نقاط التفاعل
10
النقاط
3
لقد تم الدفع و ارسال الوصل لك
 
M

midomessad

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أفريل 2016
المشاركات
79
نقاط التفاعل
10
النقاط
3
شكرا جزيلا لقد تم وصول الرصيد الى تعاملات اخرى
 
M

Madoy01

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 أوت 2017
المشاركات
67
نقاط التفاعل
15
النقاط
3
salam, a se que si possible 51$ sur Skrill?
 
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