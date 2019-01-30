على ضوء قنديل هرم كتبت.

وما كتبته لا احد به يبالي .

قليله واقع واكثره من خيالي..

نسجت احلاما بعيدة المنال..

احلاما وردية بعيدة المنال..

تسبح في فضاء الكون الرحب تسبح في التلال.

متأملة في تصريف الزمن .

المرسومة بحكم زمانية

وفي لحضة ما..

انطفأالقنديل وكان الشمع انيسي

تجولت بين الصفحات

وكانت قديمة طواها غبار الزمن

كانت مشرقة شروق الشمس

عطرة ريحها الياسمين

شقائق النعمان في كل مكان

حدائق غناء ملؤها الحب النقي.

تطل من شرفتي فاشتد حنيني

يبزغ فجر يوم جديد

تولد فيه روح نقية من جديد

افتح عيناي والفرح من داخلي يصرخ

اضحك من دون سبب

الحان كالطرب تتراقص في اذناي

وسعد الغامدي يتلو قرأنا على مسامعي

يا ليت تلك الايام تعود ولو مرة

ايام ليست ككل الايام

يستحيل عودتها

طيبتها طيبة البراءة

لكن غبار الزمن جار عليها

والحنين احياها على حين غرة

