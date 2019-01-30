على ضوء قنديل هرم

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله
من خربشات قلمي المتواضع


على ضوء قنديل هرم كتبت.
وما كتبته لا احد به يبالي .
قليله واقع واكثره من خيالي..
نسجت احلاما بعيدة المنال..
احلاما وردية بعيدة المنال..
تسبح في فضاء الكون الرحب تسبح في التلال.
متأملة في تصريف الزمن .
المرسومة بحكم زمانية
وفي لحضة ما..
انطفأالقنديل وكان الشمع انيسي
تجولت بين الصفحات
وكانت قديمة طواها غبار الزمن
كانت مشرقة شروق الشمس
عطرة ريحها الياسمين
شقائق النعمان في كل مكان
حدائق غناء ملؤها الحب النقي.
تطل من شرفتي فاشتد حنيني
يبزغ فجر يوم جديد
تولد فيه روح نقية من جديد
افتح عيناي والفرح من داخلي يصرخ
اضحك من دون سبب
الحان كالطرب تتراقص في اذناي
وسعد الغامدي يتلو قرأنا على مسامعي
يا ليت تلك الايام تعود ولو مرة
ايام ليست ككل الايام
يستحيل عودتها
طيبتها طيبة البراءة
لكن غبار الزمن جار عليها
والحنين احياها على حين غرة

من خربشاتي ...........
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
كلمات ساحرة
تتلاعب على أوتارها الحروف
خاطرة تبعث الهدوء في النفس
وتسمح للخيال بسحبنا بعيدا عن واقعا
وحملنا لعالم الذكريات
هنيئا لنا قلمك أخي
وسررت بقراءة هذه الخاطرة العذبة
تحياتي​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
راقنى ماخطته يمينك كلمات راقية واحساس يصل لللقارئ من اول قراءة
تحياتى لك :geek:
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
كلمات ساحرة
تتلاعب على أوتارها الحروف
خاطرة تبعث الهدوء في النفس
وتسمح للخيال بسحبنا بعيدا عن واقعا
وحملنا لعالم الذكريات
هنيئا لنا قلمك أخي
وسررت بقراءة هذه الخاطرة العذبة
تحياتي​
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مشكورة مريم على الاعتماد
والمرور العطر والكلمات الطيبة
من حسن حضي انها اعجبتك
انها مجرد كلمات جالت في خاطري في الليل
لا تحرمينا من تواجدك
وكل الاحترام والتقدير لك
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
راقنى ماخطته يمينك كلمات راقية واحساس يصل لللقارئ من اول قراءة
تحياتى لك :geek:
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الحمد لله انها راقتك
منورة الصفحة بطلتك الجميلة
تقديري واحترامي لك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
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2,591
العمر
33
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل على الكلمات التي أخذتنا بعيدا
ما أحوجنا الى هدوء كلمات مثلما خططت هنا 👍👍👍
شكرا على مشاركتنا خاطرتك الرائعة🙂
إحترامي وتقديري
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل على الكلمات التي أخذتنا بعيدا
ما أحوجنا الى هدوء كلمات مثلما خططت هنا 👍👍👍
شكرا على مشاركتنا خاطرتك الرائعة🙂
إحترامي وتقديري
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وعليكم السلام ورحمة الله
اخي نورت موضوعي
مشاركتك لي صفحتي اسرتني كثيرا
ما هي الا خربشات لا ترقى الى كتاباتكم الجميلة
كل الاحترام والتقدير لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي عودة باذن الله
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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خذي راحتك شيماء
الصفحة صفحتك ويمكنك الإضافة كما شئتي
احترامي وتقديري لك
 
شامخة كنخيل بلادي

شامخة كنخيل بلادي

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يا ليت تلك الأيّام تعود و لو مرة

أخذت روح المعنى تخالب لبّي
فكانت بمثابة غفران لسطحيةاللّفظ
تحية بعطر الياسمين و شقائق النّعمان

تقديري واحترامي
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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31
السلام عليكم ,,
الحضن الدافئ الذي تهدأ فيه اضطرابات يضخها باستمرار حمل التقدم في السنوات,,
خيبات , ومسئوليات ,, علاقات وأشخاص,,
واليد التي تكفكف دموع الشباب ,, واللمسة الحانية على الظهر المنحني والوجه المتجعد!
كل ذلك يشبه العودة إلى تلك الفترة من عمرنا ,,
حيث البساطة والعفوية والبراءة ,,
..
تحيتي ..
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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المشاركات
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نقاط التفاعل
5,113
النقاط
751
قال شامخة كنخيل بلادي:
يا ليت تلك الأيّام تعود و لو مرة

أخذت روح المعنى تخالب لبّي
فكانت بمثابة غفران لسطحيةاللّفظ
تحية بعطر الياسمين و شقائق النّعمان

تقديري واحترامي
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ما اجمل التحية بعطر الياسمين ممزوجة بعطر شقائق النعمان
كل الشكر والاحتراموالتقدير لك
لا تحرمينا من التواجد في الركن
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,746
نقاط التفاعل
5,113
النقاط
751
قال Autumn leaves:
السلام عليكم ,,
الحضن الدافئ الذي تهدأ فيه اضطرابات يضخها باستمرار حمل التقدم في السنوات,,
خيبات , ومسئوليات ,, علاقات وأشخاص,,
واليد التي تكفكف دموع الشباب ,, واللمسة الحانية على الظهر المنحني والوجه المتجعد!
كل ذلك يشبه العودة إلى تلك الفترة من عمرنا ,,
حيث البساطة والعفوية والبراءة ,,
..
تحيتي ..
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يا ليت تلك الايام تعود ولو في الاحلام
بالفعل فيها البساطة كل البساطة والبراءة كل البراءة والعفوية بلا حدود
اسعدني ردك واسرني وجودك في صفحتي
كل الاحترام والتقدير لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,127
نقاط التفاعل
24,446
النقاط
1,656
قال sami44:
خذي راحتك شيماء
الصفحة صفحتك ويمكنك الإضافة كما شئتي
احترامي وتقديري لك
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اسال الله ان يريح قلبكم ويملا ايامكم بالفرح والسرور
هذا من كرم ونبل اخلاقك اخي الكريم الطيب
رفع الله قدركم وحرم جسدكم وجسد اهليكم عن النار ان شاء الله يارب

عدنا والعود احمد باذن الله
وما فائذة قول يا ليت ؟؟
الزمن تغير اجل لن نحن من نقرر ان كنا سنتغير معه ام لا
بيدنا ان نبقي تلك البساطة او نعقد الامور
ان اردت ان تعود لك البساطة الامر سهل جدا اعدها يلزمك توكل على الله وارادة قوية باذن الله
ثم من الذي يستحق ان نغير ما بداخلنا لاجله ؟؟؟
لا احد يستحق ان تغير قلبك من اجله الا نفسك ومن اجل الله عز وجل
الباقي لا يهم كثيرا
التغير ليس صعبا مع الارادة باذن الله وخاصة ان كان اتجاه الله والخير فسيوفقنا الرحمن عز وجل
لن الصعب ان نقرر التغير ونبدا فيه

وماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
كلمات رنانة تاخدك لخيالات الماسية
التي تعني الكثير الكثير للقلب والروح
وحين اقف امام كلام القلوب ينكسر قلمي وينفذ حبره
فلا كلام يصف جمال وروعة كلام القلوب
وهذا اقل ما يقال طبعا

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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