عرض بيع متوفر 260 ويب موني للبيع مقابل CCP/BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
260.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
السلام عليكم
متوفر 260 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,464
نقاط التفاعل
3,624
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا لك
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
العرض قائم
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
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Ramzi Fezzai

Ramzi Fezzai

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 فيفري 2019
المشاركات
4
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
21
السلام عليكم ورحمة الله
اخي انا اريد شراء هل هو متوفر حاليا؟ وايضا هل السعر ثابت؟
ارسل لي رقمك ان امكن اريد التحدث معك بارك الله فيك​
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
قال Ramzi Fezzai:
السلام عليكم ورحمة الله
اخي انا اريد شراء هل هو متوفر حاليا؟ وايضا هل السعر ثابت؟
ارسل لي رقمك ان امكن اريد التحدث معك بارك الله فيك​
إضغط للتوسيع...
اهلا بك اخي
مبلغ متوفر 220 دولار
و ممنوع تواصل خارجي حسب قوانين المنتدى ( السعر ثابت)
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
العرض قائم .................
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
العرض قائم ...
 
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