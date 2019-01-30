همسة لكم...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوى الله هي السعادة.. تأتي معها البركات والسكينة والرحمات والانس بالله.. عليكم بمراجعة نواحي القصور في علاقاتكم مع الله ..والمسارعة بتغييرها حتى تنالوا وعد الله في الآية.. (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة)..فوعد الله حق.. ولكن مربوط بشرط هو العمل الصالح.. عليكم أن تجتهدوا ان تكونوا صالحين..لعل ماانتم فيه من الهم وضيق الحال..
تحدثوا مع الله فهو يسمعكم اكثر.. وهو من بيده اسعادكم وراحتكم...
فيفتح لكم باب معرفته والانس به..
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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71
السلام عليكم .....
وما اجمل واروع همساتك بااارك الله فيك عزيزتي
ربي يجازيك كل خير
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم .....
وما اجمل واروع همساتك بااارك الله فيك عزيزتي
ربي يجازيك كل خير
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله
وجزاكي الله بالمثل وأكثر
مشكورة لمرورك العطر
ربي يسعدك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,191
نقاط التفاعل
5,343
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
ببوركتى جميلتى على هته الهمسة الراقية نسأل الله أن يكون لنا نصيب في هته الأعمال ولو بالقليل
تحياتي لك :geek:
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
ببوركتى جميلتى على هته الهمسة الراقية نسأل الله أن يكون لنا نصيب في هته الأعمال ولو بالقليل
تحياتي لك :geek:
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين
وفيكي بارك الله
مشكورة لمرورك العطر
ربي يحفظك ويسعدك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,855
نقاط التفاعل
5,578
النقاط
751
بارك الله فيك وانار طريقك
سدد خطاك ورزقك من حيث لا تحتسبين
جعلك لكي بكل حرف كتبته حسنة
طيب ما انتقيتي واحترامي وتقديري لك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال sami44:
بارك الله فيك وانار طريقك
سدد خطاك ورزقك من حيث لا تحتسبين
جعلك لكي بكل حرف كتبته حسنة
طيب ما انتقيتي واحترامي وتقديري لك
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين يارب
ولك بالمثل وأكثر
وفيك بارك الله
مشكور لمرورك العطر
وجزاك الله خيرا وربي يسعدك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,264
نقاط التفاعل
24,830
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1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
اسال الله لك رزق مريم، وقصر آسيا، وتقوى عائشةن زفلب خديجة، ورقة فاطمة، وجمال يوسف، وحكمة لقمان، وملك سليمان، وصبر ايوب، وعدل عمر، وحياء عثمان، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين ان شاء الله يارب

ولست ارى السعادة جمع مال
ولكن التقي هو السعيد
وذكر الله للقلب دخر
وللاتقياء عند الله مزيد

من هو مهموم او مغموم له الله عز وجل، صلاة ركعتين ودعاء وبكاء من قلب تقي مؤمن بالله وبانه عز وجل على شيء قدير
وله القران، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، لن يسعد ابدا من هو بعيد عن الله عز وجل

نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
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1,552
النقاط
51
العمر
30
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
اسال الله لك رزق مريم، وقصر آسيا، وتقوى عائشةن زفلب خديجة، ورقة فاطمة، وجمال يوسف، وحكمة لقمان، وملك سليمان، وصبر ايوب، وعدل عمر، وحياء عثمان، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين ان شاء الله يارب

ولست ارى السعادة جمع مال
ولكن التقي هو السعيد
وذكر الله للقلب دخر
وللاتقياء عند الله مزيد

من هو مهموم او مغموم له الله عز وجل، صلاة ركعتين ودعاء وبكاء من قلب تقي مؤمن بالله وبانه عز وجل على شيء قدير
وله القران، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، لن يسعد ابدا من هو بعيد عن الله عز وجل

نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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اللهم آمين يارب
مشكورةلمرورك العطر ولكلامك الطيب
وجزاكي الله خيرا كثيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
zouaou

zouaou

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
13
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
قال اميرة المدائن:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوى الله هي السعادة.. تأتي معها البركات والسكينة والرحمات والانس بالله.. عليكم بمراجعة نواحي القصور في علاقاتكم مع الله ..والمسارعة بتغييرها حتى تنالوا وعد الله في الآية.. (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة)..فوعد الله حق.. ولكن مربوط بشرط هو العمل الصالح.. عليكم أن تجتهدوا ان تكونوا صالحين..لعل ماانتم فيه من الهم وضيق الحال..
تحدثوا مع الله فهو يسمعكم اكثر.. وهو من بيده اسعادكم وراحتكم...
فيفتح لكم باب معرفته والانس به..
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صدقتـي أختي.. لا سعـــــــــادة من دون إيمـان _____ و الإيمان هو الدافع الأول للعمل الصــــالح,,
هناك من يعتقد أن السعادة في المال أو السلطان!!!؟____ فمسكين هو من يعيش داك الإعتقـاد.

أسئــــــل الله العظيـم رب العرض العظيم,,, أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على دينه الحق////// آميـن
 
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