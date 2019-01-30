همسة لكم...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقوى الله هي السعادة.. تأتي معها البركات والسكينة والرحمات والانس بالله.. عليكم بمراجعة نواحي القصور في علاقاتكم مع الله ..والمسارعة بتغييرها حتى تنالوا وعد الله في الآية.. (

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

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فوعد الله حق.. ولكن مربوط بشرط هو العمل الصالح.. عليكم أن تجتهدوا ان تكونوا صالحين..لعل ماانتم فيه من الهم وضيق الحال..