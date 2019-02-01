مصورو اللّمة في مهمة مستحيلة

ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم سوف أجعلكم كلكم مراسلون اللمة ومن عين الحدث
الموضوع هذا سوف يكون نقل للعبر وللأحداث على شكل لايف لكن طبعا ليس اللايف الفاضح
أو صور للناس لا بل لقطات نادرة من تصويركم وبها عبرة تنقل الكثير

وسوف أعطيكم انا المثال في الماضي لما سافرت للأردن انظروا لهذه الصورة التي إلتقطتها بعد مدة وانا أراقب هذه الفتاة



100710


هاتان فتاتان سوريتان وكنت انا متواجدة في تلك الفترة الشتوية والبرد شديد بتركيا وايضا الفتاة الكبرى التي هي بدورها تجتاج لرعاية معاقة والآلة امامها التي تمشي بواسطتها لانني راقبتها جيدا وانتظرت وبعدها توجهت لهما كم تمزق قلبي وانا المس الصغيرة ورجلاها كالجليد ةحكتا لي انهما نازحتان من الحرب في سوريا كلام الكبيرة اكبر من سنها بكثير تحكي كيف عبرو لتركيا وكيف كانت ترى الصواريخ وكيف ماتو جيرانها والقصف
صورة بالنسبة لي معبرة ولن انساهما ابدا نقول أننا نأكل الخبز والماء ولا نقبل الفتن والحروب
العبرة أن نحمد الله أن أولادنا في أحضاننا وليس مشردون مثل هؤلاء المساكين اللذين لا ذنب لهم غيرهم يلعبون وهم يتسولون في بلد ليس بلدهم

من هذا المنبر وعلى هاته الشاكلة أريد منكم صور لربما حوادث وقعت
لربما تسيب لرؤساء البلديات
لربما لقطة نادرة تحكي الف عبرة
انتظر مشاركاتكم الفعالة كالعادة
شكرا للجميع
 
ا

ابو مازن

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فكرة جيدة ما شاء الله فقط للمشاركين هناك قوانين جد صارمة في التصوير الخارجي و الأماكن العامة نعطيكم رؤوس أقلام حتى لا نقع في المحظور.
طبعا هناك صرامة كبيرة في هذه الأمور هنا في الجزائر الوضع مختلف و القانون لا يطبق على الأقل نكن على علم.
1- المقاهي و المطاعم و المدارس و الأسواق كل هذه الأماكن ممنوع فيها تصوير الأشخاص إلا برخصة كتابية و هذا صعب لذلك على الأقل يجب تعديل الصورة بجعل العينين مخفيتين إما بشريط اسود أو بتضبيب منطقة العيون المهم يكون هناك اخفاء لملامح الأشخاص.
2-الملاعب و قاعات الحفلات العامة و الندوات العامة اين تحضر وسائل الإعلام لا توجد حدود و لا ضوابط
3-وسائل النقل الخاصة و العامة ينطبق عليها ما ينطبق على رقم 1 فقط هنا اذا كان موضوع التصوير يأخذ جزء من وسيلة النقل يجب اخفاء ترقيم السيارة.
4- الأطفال الصغار و المجانين و المتشردينيمنع تصويرهمو التشهير بهم الا برخصة كتابية من طرف ولي الأمر أو من البلدية او الأمن في حالة المتشردين.
هههههه لا تخافوا في الجزائر قانون التصوير لا يطبق ابدا و لكن وجب الحذر و من الجيد معرفة هذه الأمور حتى لا نقع في المحظور

ترقبوا مشاركتي ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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كل الشكر لكي ليليا
الموضوع طيب جدا وان شاء الله يلقى الاقبال واالمتابعة من الاعضاء
هو الصورة ليس شرطا ان تكون لاشخاص يمكن تكون لاماكن او طرقات او ضاهرة معينة او حتى حيوان المغزى من موضوعك هو صورة معبرة او لقطة ممكن تكون نادرة او صورة التقطت في الوقت المناسب
جالت في خاطري عدة مرات فكرة مثل هذه سرقتيهالي ولكن معليش مادام راهي في القسم المشترك
انا في المتابعة وان شاء الله تكون لي مشاركات
 
ا

ابو مازن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
844
نقاط التفاعل
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النقاط
51
مشاركة شاركت بها من قبل في هذا المنتدى ما أقوم به اليوم هو إعادة نشر .
كم أعتز بهذه الصورة ( حافية القدمين )

بعد عاصفة هوجاء و البرد قارص أخذت عدّتي و خرجت أبحث عن صورة رأيت بعض الطيور في أحد الوديان فنزلت اتتبعها و عند صعودي رأيت هاذه الطفلة على حافة الطريق أمام الأكواخ المهترئة فصوبت نحوها كميرتي فغطت وجهها ربما حياءا مني أم خوفا من أن انقل مأساتها للآخرين
ام أنها لم ترد أن تحرجنا نحن المعتزين بأنفسنا فغطت حزنها حتى لا نعرف كم نحن أغبياء سؤال لم أجد له جواب .
عندما أصور أيّ شيء أصوره عدّة مرات ثم أختار أحسن صورة إلاّ هذه المرة كانت هذه الصورة الوحيدة لأني كنت مستعجل لأدرك غروب الشمس و أصوره

عندما رجعت إلى البيت وراجعت الصور و أدركت حقيقة ما صورت , خجلت من نفسي و من أنانيتي رجعت إلى نفس المكان مرارا و تكرارا و لكن لم أجد هذه الفتاة فبقي السؤال و بقيت الحسرة

الصورة مهداة لكل طفل فقد الإبتسامة يوم العيد

100794



اليوم عيد...
قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السمات...
أردد الأذان في البكور...
أراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور...
وهذه تحية الصباح
وهذه ابتسامة الصديق للصديق...
والسلام ...يبسط اليدين... يرسل الندى... يملؤ الحياة بالأمان... اليوم عيد...
هدية يحبها الصغار...تحبها صغيرتي...
ما أطيب الزمان يا أحبتي...
ما أطيب الزمان...
الكل عائد بفرحة تطل مشرقة
من الشفاه والعيون...
ودارنا ستنتظر...
صغيرتي ستنتظر...
والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور
تعزف الأشواق تعصر الأسى...
هشام لن ينام...قد كان نومه على ذراع والده...
نهاد لن تذوق زادها لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير... شريكة الأسى بدا جناحها الكسير...
تخبئ الدموع عن صغارها...
وحينما يلفها السكون
سترتدي الصقيع كي تقدم الحياة للرضيع...
ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم...
لأننا نحبهم...لأننا نحبهم...اليوم عيد...
اليوم عيد...اليوم عيد...
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
16 جوان 2009
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8,344
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24,414
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1,951
قال ابو مازن:
فكرة جيدة ما شاء الله فقط للمشاركين هناك قوانين جد صارمة في التصوير الخارجي و الأماكن العامة نعطيكم رؤوس أقلام حتى لا نقع في المحظور.
طبعا هناك صرامة كبيرة في هذه الأمور هنا في الجزائر الوضع مختلف و القانون لا يطبق على الأقل نكن على علم.
1- المقاهي و المطاعم و المدارس و الأسواق كل هذه الأماكن ممنوع فيها تصوير الأشخاص إلا برخصة كتابية و هذا صعب لذلك على الأقل يجب تعديل الصورة بجعل العينين مخفيتين إما بشريط اسود أو بتضبيب منطقة العيون المهم يكون هناك اخفاء لملامح الأشخاص.
2-الملاعب و قاعات الحفلات العامة و الندوات العامة اين تحضر وسائل الإعلام لا توجد حدود و لا ضوابط
3-وسائل النقل الخاصة و العامة ينطبق عليها ما ينطبق على رقم 1 فقط هنا اذا كان موضوع التصوير يأخذ جزء من وسيلة النقل يجب اخفاء ترقيم السيارة.
4- الأطفال الصغار و المجانين و المتشردينيمنع تصويرهمو التشهير بهم الا برخصة كتابية من طرف ولي الأمر أو من البلدية او الأمن في حالة المتشردين.
هههههه لا تخافوا في الجزائر قانون التصوير لا يطبق ابدا و لكن وجب الحذر و من الجيد معرفة هذه الأمور حتى لا نقع في المحظور

ترقبوا مشاركتي ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم اخي
طبعا تلك القوانين ليست لدينا وحتى انا ضميري لا يسمح لي ان اضع صورة لفتاة بالغة او أي شيء مخل بالحياء او حرمات الناس لا
بل ربما صورة لحيوان يعطي درسا لربما لموقف ما اي صورة ننقل من خلالها رسالة
حسنا انتظر مشاركتك
شكرا لك أخي الكريم بارك الله فيك
 
ا

ابو مازن

:: عضو مُتميز ::
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24 نوفمبر 2012
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51
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي
طبعا تلك القوانين ليست لدينا وحتى انا ضميري لا يسمح لي ان اضع صورة لفتاة بالغة او أي شيء مخل بالحياء او حرمات الناس لا
بل ربما صورة لحيوان يعطي درسا لربما لموقف ما اي صورة ننقل من خلالها رسالة
حسنا انتظر مشاركتك
شكرا لك أخي الكريم بارك الله فيك
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ليليا ربما لم تفهمي قصدي من نشر هذه القوانين هي فقط من أجل المعرفة لا غير و أيضا حتى لا نتعدى على حقوق و الحريات الشخصية للناس فقط

لو تطلعي على مواضيعي في منتدر التصوير تفهمي قصدي و انا معك في هذا يمكن أن نصور حشرة لا يلقي لها أحد بال ننقل من خلالها رسالة تغنينا عن ألف كتاب و هذا هو الهدف من التصوير و هو الهدف من موضوعك.

بالتوفيق ان شاء الله
 
ا

ابو مازن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
844
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1,086
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51
مهداة لكل أمّ تنتظر ابنها الغائب

100798

التصوير يحتاج لبعض الذكاء كنت محتاج لصورة تعبر عن الفكرة فقمت بتصوير هذه الفتاة الجالسة على شاطيء البحر دون أخذ الملامح و لا التفاصيل و وضفت الصورة كما أريد هنا يجب أن نهرب من القوانين.
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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المشاركات
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قال sami44:
كل الشكر لكي ليليا
الموضوع طيب جدا وان شاء الله يلقى الاقبال واالمتابعة من الاعضاء
هو الصورة ليس شرطا ان تكون لاشخاص يمكن تكون لاماكن او طرقات او ضاهرة معينة او حتى حيوان المغزى من موضوعك هو صورة معبرة او لقطة ممكن تكون نادرة او صورة التقطت في الوقت المناسب
جالت في خاطري عدة مرات فكرة مثل هذه سرقتيهالي ولكن معليش مادام راهي في القسم المشترك
انا في المتابعة وان شاء الله تكون لي مشاركات
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السلام عليكم أخي سامي نورت الصفحة وأعتذر على التأخر في الرد
طيب الله أيامك يا رب
نعم اكيد ممكن الصورة لموقف ما او طرقات او أي امر يحمل رسالة ومعنى أنت فهمت الموضوع جيدا وأتمنى ان أجد صورة بكاميرا هاتفك تنقل لنا عبرة او موقف ما
أنا ما حبيتش نسرقك إنتظرت فترة قلت يفهم روحو كي طوّلت ما عندي ما نديرلك سرقتها ههه
شكرا لك نورت الصفحة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,344
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1,951
قال حاتم07:
أمنيتي ساتتحقق بمنتدى اللمة من لي كنت صغير وأنا أحلم بأن أكون صحفي من غدوة نبدأ مي الشيخ النوي فضح كلش مخلا والو ههههههه
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السلام عليكم اخي حاتم
وها أنا امنحك الفرصة لتكون نوي المنتدى طالع هابط ههه
فعلا فضح أمور كثيرة كانت تحت الطاولة ولكن مهما يفضح لن يجدي نفعا فهل السارق سوف يتوقف لا أبدا
أنتظر مشاركتك اخي حاتم شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,344
نقاط التفاعل
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قال sanaya:
ان شاء الله ليلوش فكرة شابة بزاف ان شاء الله كطيح أوكازيون نصور فيديو و نشاركو معاكم
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السلام عليكم كاتبتنا الشهيرة
ليس فيديو نريد صور حصرية لأي شيء به موقف أي أمر تريدين إيصاله كفكرة تكون اللقطة مناسبة قومي بتصويرها
جميل جدا أن تكون لدينا صور من إلتقاطنا خاصة باللّمة
شكرا لك أختي نورت الصفحة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,344
نقاط التفاعل
24,414
النقاط
1,951
قال ابو مازن:
مشاركة شاركت بها من قبل في هذا المنتدى ما أقوم به اليوم هو إعادة نشر .
كم أعتز بهذه الصورة ( حافية القدمين )

بعد عاصفة هوجاء و البرد قارص أخذت عدّتي و خرجت أبحث عن صورة رأيت بعض الطيور في أحد الوديان فنزلت اتتبعها و عند صعودي رأيت هاذه الطفلة على حافة الطريق أمام الأكواخ المهترئة فصوبت نحوها كميرتي فغطت وجهها ربما حياءا مني أم خوفا من أن انقل مأساتها للآخرين
ام أنها لم ترد أن تحرجنا نحن المعتزين بأنفسنا فغطت حزنها حتى لا نعرف كم نحن أغبياء سؤال لم أجد له جواب .
عندما أصور أيّ شيء أصوره عدّة مرات ثم أختار أحسن صورة إلاّ هذه المرة كانت هذه الصورة الوحيدة لأني كنت مستعجل لأدرك غروب الشمس و أصوره


السلام عليكم ّأخي أبو مازن أهلا وسهلا نورت الموضوع بمشاركاتك العطرة الرائعة
صورة مستعجلة ولكنها أروع صورة رأيتها والله يدك في التصوير يد فنان الصورة جميلة جدا

عندما رجعت إلى البيت وراجعت الصور و أدركت حقيقة ما صورت , خجلت من نفسي و من أنانيتي رجعت إلى نفس المكان مرارا و تكرارا و لكن لم أجد هذه الفتاة فبقي السؤال و بقيت الحسرة


ولما خجلت من نفسك وهل الصورة كانت بيوم العيد
رائعة رائعة جدا أعجبتني جدا هذه الصورة بما تحمله من معاني كثيرة ولعيون الفتاة التي تبعث ألف رسالة ورسالة

الصورة مهداة لكل طفل فقد الإبتسامة يوم العيد

مشاهدة المرفق 100794



اليوم عيد...
قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السمات...
أردد الأذان في البكور...
أراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور...
وهذه تحية الصباح
وهذه ابتسامة الصديق للصديق...
والسلام ...يبسط اليدين... يرسل الندى... يملؤ الحياة بالأمان... اليوم عيد...
هدية يحبها الصغار...تحبها صغيرتي...
ما أطيب الزمان يا أحبتي...
ما أطيب الزمان...
الكل عائد بفرحة تطل مشرقة
من الشفاه والعيون...
ودارنا ستنتظر...
صغيرتي ستنتظر...
والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور
تعزف الأشواق تعصر الأسى...
هشام لن ينام...قد كان نومه على ذراع والده...
نهاد لن تذوق زادها لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير... شريكة الأسى بدا جناحها الكسير...
تخبئ الدموع عن صغارها...
وحينما يلفها السكون
سترتدي الصقيع كي تقدم الحياة للرضيع...
ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم...
لأننا نحبهم...لأننا نحبهم...اليوم عيد...
اليوم عيد...اليوم عيد...
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جميل جدا ما نقلته لنا والله رائعة جدا جدا بارك الله فيك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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قال ابو مازن:
ليليا ربما لم تفهمي قصدي من نشر هذه القوانين هي فقط من أجل المعرفة لا غير و أيضا حتى لا نتعدى على حقوق و الحريات الشخصية للناس فقط

لو تطلعي على مواضيعي في منتدر التصوير تفهمي قصدي و انا معك في هذا يمكن أن نصور حشرة لا يلقي لها أحد بال ننقل من خلالها رسالة تغنينا عن ألف كتاب و هذا هو الهدف من التصوير و هو الهدف من موضوعك.

بالتوفيق ان شاء الله
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اهلا اخي
لا والله فهمتك ولم اكن أعرف أنك فنان وسوف أتابع صورك دائما رائعة جدا جدا
نعم فعلا ممكن صورة لحشرة تنقل واقعا أو حدث يقع بين الحشرات لا يحدث بين البشر وذاك الأجمل وتلك هي الرسائل التي تصل فعلا
شكرا لك وبالتوفيق لك أخي متابعة لصورك
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال ابو مازن:
دائما مع اعادة النشر الله غالب عمك ابو مازن فنيان


مشاهدة المرفق 100796
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السلام عليكم
جميلة جدا صورك هل كاميرا التصوير مختصة أو للهاتف
رائعة واللقطة التي تلتقطها مختارة بعناية جميلة جدا
بارك الله فيك مستمتعة بها جدا شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال ابو مازن:
و هذه مرة أخرى من أجل اثراء هذا الموضوع الشيق

مشاهدة المرفق 100797
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جميل جدا واضح حبك للأطفال وتصويرك لهم بطريقة رائعة تنقل معاناتهم وحزن عيونهم وبرائتهم
أهنئك والله على جمال ما تنقله وما تصوره أنت فعلا فنان
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال ابو مازن:
مهداة لكل أمّ تنتظر ابنها الغائب

مشاهدة المرفق 100798

التصوير يحتاج لبعض الذكاء كنت محتاج لصورة تعبر عن الفكرة فقمت بتصوير هذه الفتاة الجالسة على شاطيء البحر دون أخذ الملامح و لا التفاصيل و وضفت الصورة كما أريد هنا يجب أن نهرب من القوانين.
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فعلا معبرة جدا ولو أن ملامحها لا تظهر ولكنها تحمل ألف رسالة لمن غابو وأخذو للبحر مستقر
معبرة جدا خاصة مع أيامنا هذه أيام الحرقة والبحر
جميل جدا ما تنقله لنا أخي أبو مازن إستمتعت جدا بما تنقله لنا
 
ا

ابو مازن

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قال ليليا مرام:
جميل جدا ما نقلته لنا والله رائعة جدا جدا بارك الله فيك
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ولما خجلت من نفسك وهل الصورة كانت بيوم العيد
رائعة رائعة جدا أعجبتني جدا هذه الصورة بما تحمله من معاني كثيرة ولعيون الفتاة التي تبعث ألف رسالة ورسالة

ليليا تسألينني لما الخجل أنت قلتي ( و لعيون الفتاة التي تبعث ألف رسالة و رسالة )

لم أعطي أي اعتبار لهذه النظرات البريئة الحزينة لم أكلف نفسي حتى سؤالها لما تقف في هذا البرد القارص حافية القدمين رثة الثياب صدقيني كان البرد لا يٌحتمل كان همي الوصول الى مكان آخر لالتقاط صور أخرى هنا كانت أنانية واضحة من جهتي هل عرفتي لما الخجل يا ليليا ماذا كنتي فاعلة لو كنتي مكاني ؟ لكي الخط
 
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