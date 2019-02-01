مصورو اللّمة في مهمة مستحيلة

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم سوف أجعلكم كلكم مراسلون اللمة ومن عين الحدث
الموضوع هذا سوف يكون نقل للعبر وللأحداث على شكل لايف لكن طبعا ليس اللايف الفاضح
أو صور للناس لا بل لقطات نادرة من تصويركم وبها عبرة تنقل الكثير
وسوف أعطيكم انا المثال في الماضي لما سافرت للأردن انظروا لهذه الصورة التي إلتقطتها بعد مدة وانا أراقب هذه الفتاة
هاتان فتاتان سوريتان وكنت انا متواجدة في تلك الفترة الشتوية والبرد شديد بتركيا وايضا الفتاة الكبرى التي هي بدورها تجتاج لرعاية معاقة والآلة امامها التي تمشي بواسطتها لانني راقبتها جيدا وانتظرت وبعدها توجهت لهما كم تمزق قلبي وانا المس الصغيرة ورجلاها كالجليد ةحكتا لي انهما نازحتان من الحرب في سوريا كلام الكبيرة اكبر من سنها بكثير تحكي كيف عبرو لتركيا وكيف كانت ترى الصواريخ وكيف ماتو جيرانها والقصف
صورة بالنسبة لي معبرة ولن انساهما ابدا نقول أننا نأكل الخبز والماء ولا نقبل الفتن والحروب
العبرة أن نحمد الله أن أولادنا في أحضاننا وليس مشردون مثل هؤلاء المساكين اللذين لا ذنب لهم غيرهم يلعبون وهم يتسولون في بلد ليس بلدهم
من هذا المنبر وعلى هاته الشاكلة أريد منكم صور لربما حوادث وقعت
لربما تسيب لرؤساء البلديات
لربما لقطة نادرة تحكي الف عبرة
انتظر مشاركاتكم الفعالة كالعادة
شكرا للجميع
اليوم سوف أجعلكم كلكم مراسلون اللمة ومن عين الحدث
الموضوع هذا سوف يكون نقل للعبر وللأحداث على شكل لايف لكن طبعا ليس اللايف الفاضح
أو صور للناس لا بل لقطات نادرة من تصويركم وبها عبرة تنقل الكثير
وسوف أعطيكم انا المثال في الماضي لما سافرت للأردن انظروا لهذه الصورة التي إلتقطتها بعد مدة وانا أراقب هذه الفتاة
هاتان فتاتان سوريتان وكنت انا متواجدة في تلك الفترة الشتوية والبرد شديد بتركيا وايضا الفتاة الكبرى التي هي بدورها تجتاج لرعاية معاقة والآلة امامها التي تمشي بواسطتها لانني راقبتها جيدا وانتظرت وبعدها توجهت لهما كم تمزق قلبي وانا المس الصغيرة ورجلاها كالجليد ةحكتا لي انهما نازحتان من الحرب في سوريا كلام الكبيرة اكبر من سنها بكثير تحكي كيف عبرو لتركيا وكيف كانت ترى الصواريخ وكيف ماتو جيرانها والقصف
صورة بالنسبة لي معبرة ولن انساهما ابدا نقول أننا نأكل الخبز والماء ولا نقبل الفتن والحروب
العبرة أن نحمد الله أن أولادنا في أحضاننا وليس مشردون مثل هؤلاء المساكين اللذين لا ذنب لهم غيرهم يلعبون وهم يتسولون في بلد ليس بلدهم
من هذا المنبر وعلى هاته الشاكلة أريد منكم صور لربما حوادث وقعت
لربما تسيب لرؤساء البلديات
لربما لقطة نادرة تحكي الف عبرة
انتظر مشاركاتكم الفعالة كالعادة
شكرا للجميع