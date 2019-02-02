شرح ملح 03

سعد606

سعد606

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شرح ملح 03:🌳
لقاءات الجيوش في ساحة المعركة تقوم وفق خطط استراتيجية واخرى تكتيكية، بل وخطط تنفيذية كذلك. الشأن ذاته بالنسبة لمواجهات .....، فهي لقاءات متكررة في حياة الزوجين يجب ان ينظر لها برؤية استراتيجية، أي يفكر في الحفاظ على لهيب نارها طول العمر، وبنفس قوة الانجذاب و" ....." لا نظرة السارق العابث الذي"ياكل ويفسد" وينظر للعلاقة الحميمية كذلك وفق خطط تكتيكية تشبه الى حد ما الكر والفر في المعركة، فإذا كان الانسحاب التكتيكي لبناء هجوم قوي، فإن البعد المؤقت بين الزوجين أو الدلال او "زعل" الزوجة وغيره ...قد يكون وسيلة للشحن وبناء تصور ذهني للقاء منتظر يكون اكثر عنفوانا وجنونا؛ "اي هبال رسمي" اما الخطط التنفيذية فاعتقد انها تتعلق بالتحضيرات السريعة للقاء بدأ بالمكسرات الى البخور الى المَدَّة الى التزين باكثر الثياب اثارة الى الكلام الرطب والمعسول، فتظل العلاقة بين الزوجين حية بعد سنين عديدة. وكأن اول لقاء كان البارحة.
مخ الهدرة: حتى الشهوة، تُشْبَعُ بخطط وحماسة ونظام.
 
sanaya

sanaya

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العلاقة الزوجية عموما من أولها لآخرها لها علاقة وطيدة بنظرة الشريك للحياة
فالشريك المرح الحيوي المغامر الذي يحب الحياة يحب ذاته يقدرها يسعى للتغيير و تقديم افضل ماعنده في العمل و البيت ووووو و الشريك الذي لا يشكو من الروتين لأن حياته متجددة دوما ستجده يخافظ على العلاقة لآخر ايام العمر
فنظرة الشريك للحياة لها سحر قوي على العلاقة الزوجية و العكس صحيح
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم
لكنك جعلت من العلاقة بين الزوجين علاقة حربية وخطط للهجوم والجياة أبسط من هذا بكثير العلاقة تتطلب حب ومودة وإحترام والعلاقة الحميمة تكون نابعة عن حب للطرف الثاني لا هجوم وإستراتيجية وخطة هوم الرجل الذي يرسم لعلاقة مع زوجته بهذا الشكل هذا إنسان إما لا مشاعر له همه غريزته وإما إنسان في حياته كل شيء بحساب وهنا أين هي مشاعر الزوجة
لا أخي مخ الهدرة ..... العلاقة الحميمية معناها الحب تطبيق للحب
شكرا لك
 
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