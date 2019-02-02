شرح ملح 03:

لقاءات الجيوش في ساحة المعركة تقوم وفق خطط استراتيجية واخرى تكتيكية، بل وخطط تنفيذية كذلك. الشأن ذاته بالنسبة لمواجهات .....، فهي لقاءات متكررة في حياة الزوجين يجب ان ينظر لها برؤية استراتيجية، أي يفكر في الحفاظ على لهيب نارها طول العمر، وبنفس قوة الانجذاب و" ....." لا نظرة السارق العابث الذي"ياكل ويفسد" وينظر للعلاقة الحميمية كذلك وفق خطط تكتيكية تشبه الى حد ما الكر والفر في المعركة، فإذا كان الانسحاب التكتيكي لبناء هجوم قوي، فإن البعد المؤقت بين الزوجين أو الدلال او "زعل" الزوجة وغيره ...قد يكون وسيلة للشحن وبناء تصور ذهني للقاء منتظر يكون اكثر عنفوانا وجنونا؛ "اي هبال رسمي" اما الخطط التنفيذية فاعتقد انها تتعلق بالتحضيرات السريعة للقاء بدأ بالمكسرات الى البخور الى المَدَّة الى التزين باكثر الثياب اثارة الى الكلام الرطب والمعسول، فتظل العلاقة بين الزوجين حية بعد سنين عديدة. وكأن اول لقاء كان البارحة

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مخ الهدرة: حتى الشهوة، تُشْبَعُ بخطط وحماسة ونظام