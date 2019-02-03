العطر جديد عالم الطلاء

sami44
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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
رواد ومحبي منتدى المواهب والديكور الحرف والمهن
اليوم جبتلكم منتوج جديد في عالم الطلاء واغلب رواد الطلاء والديكور لا يعرفونه
هو عطر الطلاء
هو عبارة عن جال او هلام في اكياس سعة 30 غرام متواجد بعدة اذواق
يمكن خلطه مع اي نوع من الطلاء سواء العادي او الديكوري يكفي ان تفتح الكيس وتفرغه في دلو به كمية من الطلاء وتخلط جيدا وبعد التطبيق تكون النتيجة رائعه
انا جربته مع الطلاء المائي اما الطلاء الزيتي لا علم لي
الرائحة المنبعثة من الطلاء الممزوج بالعطر تدوم لمدة ستة اشهر او يزيد
هذا العطر يجعل الغرفة طيبة الرائحة خاصة للعرسان المقبلين على الزواج والاشخاص اللذين عندهم حساسية من رائحة الطلاء
هذ العطر يجذب الاطفال لغرفهم ويعطيهم احساس بالراحة النفسية عكس رائحة الطاء المعروفة
اتمنى ان اكون قد افدتكم
تقبلو تحيات اخوكم سامي44
احترامي وتقديري لكم
رواد ومحبي منتدى المواهب والديكور الحرف والمهن
اليوم جبتلكم منتوج جديد في عالم الطلاء واغلب رواد الطلاء والديكور لا يعرفونه
هو عطر الطلاء
هو عبارة عن جال او هلام في اكياس سعة 30 غرام متواجد بعدة اذواق
يمكن خلطه مع اي نوع من الطلاء سواء العادي او الديكوري يكفي ان تفتح الكيس وتفرغه في دلو به كمية من الطلاء وتخلط جيدا وبعد التطبيق تكون النتيجة رائعه
انا جربته مع الطلاء المائي اما الطلاء الزيتي لا علم لي
الرائحة المنبعثة من الطلاء الممزوج بالعطر تدوم لمدة ستة اشهر او يزيد
هذا العطر يجعل الغرفة طيبة الرائحة خاصة للعرسان المقبلين على الزواج والاشخاص اللذين عندهم حساسية من رائحة الطلاء
هذ العطر يجذب الاطفال لغرفهم ويعطيهم احساس بالراحة النفسية عكس رائحة الطاء المعروفة
اتمنى ان اكون قد افدتكم
تقبلو تحيات اخوكم سامي44
احترامي وتقديري لكم