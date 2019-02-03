العطر جديد عالم الطلاء

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليكم ورحمة الله

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رواد ومحبي منتدى المواهب والديكور الحرف والمهن

اليوم جبتلكم منتوج جديد في عالم الطلاء واغلب رواد الطلاء والديكور لا يعرفونه

هو عطر الطلاء

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هو عبارة عن جال او هلام في اكياس سعة 30 غرام متواجد بعدة اذواق

يمكن خلطه مع اي نوع من الطلاء سواء العادي او الديكوري يكفي ان تفتح الكيس وتفرغه في دلو به كمية من الطلاء وتخلط جيدا وبعد التطبيق تكون النتيجة رائعه

انا جربته مع الطلاء المائي اما الطلاء الزيتي لا علم لي


الرائحة المنبعثة من الطلاء الممزوج بالعطر تدوم لمدة ستة اشهر او يزيد

هذا العطر يجعل الغرفة طيبة الرائحة خاصة للعرسان المقبلين على الزواج والاشخاص اللذين عندهم حساسية من رائحة الطلاء

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هذ العطر يجذب الاطفال لغرفهم ويعطيهم احساس بالراحة النفسية عكس رائحة الطاء المعروفة

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اتمنى ان اكون قد افدتكم

تقبلو تحيات اخوكم سامي44
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احترامي وتقديري لكم

 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
جميل جداا هكداا مننصرعوش من ريحة السبيغة ههههه
بوركت على المشاركة
تحياتى لك:geek:
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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قال الامين محمد:
الله الله بنتورة معاها عطر الله يباارك
ربي يعطر ايامك بعطر الايمان و السعادة اخي الفاضل
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سررت بمرورك اخي محمد
نورت الصفحة
ربي ينير طريقك يرزقك من حيث لا تحتسب
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
جميل جداا هكداا مننصرعوش من ريحة السبيغة ههههه
بوركت على المشاركة
تحياتى لك:geek:
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البركة فيك وفي مرورك الطيب
بالفعل رائحة طيبة جدا وتهنينا من رائحة الطلاء المتعودين عليها في السابق
خاصة في الصالون بدون ما تستعملي مزيل الروائح ضيافك يكونو مرتاحين
سعيد بردك
تقديري واحترامي لك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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على الرغم من اني من المدمنين على ريحة الدهان 🥰
الا ان هذا المنتج تحفة فعلاً
بارك الله فيكم اخي على مشاركتنا تجربتك

قلي خيوو وين فيني لاقيه لهالمنتج؟ يعني اذا رحت لهدول اللي ببيعو الدهان بلاقيه عندهم؟

بارك الله فيكم
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
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قال سكون الفجر:
على الرغم من اني من المدمنين على ريحة الدهان 🥰
الا ان هذا المنتج تحفة فعلاً
بارك الله فيكم اخي على مشاركتنا تجربتك

قلي خيوو وين فيني لاقيه لهالمنتج؟ يعني اذا رحت لهدول اللي ببيعو الدهان بلاقيه عندهم؟

بارك الله فيكم
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انا اشتريه من عند باعي الدهان الديكوري في الجزائر متواجد في ولايتي متواجد ممكن تلاقيه
واذا ما وجدتيه توجهي لنقطة بيع شركة valpaint هناك اكيد موجود
والله ما تندمي هو من اروع ما المنتوجات يخليك تحبي بيتك
كل الشكر لزيارة الصفحة واي سؤال انا في الخدمة
تقديري لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
سلمت يمناك على ماتقدمه من فوائذ
امر جميل جدا لكن ماذا عن اللي عندو حساسية من اي رائحة مهما كانت ههههههههههه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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